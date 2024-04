O.J. Simpson wymusił to na rodzinie i znajomych tuż przed śmiercią. Nie było wyjątków

O.J. Simpson to legenda futbolu amerykańskiego. Uznawany jest za jednego z najlepszych running backów w historii NFL. Miał tytuł MVP sezonu 1973. Nigdy nie wygrał Super Bowl, w play-offach zagrał tylko jedno spotkanie, a i tak znalazł się w Galerii Sław NFL. Po zakończeniu kariery był komentatorem, aktorem, ale miał też konflikt z prawem. Oskarżono go podwójne morderstwo, w tym swojej byłej żony. Sąd uniewinnił go, ale Simpson przegrał powiązany ze sprawą proces cywilny i zasądzono wielomilionowe odszkodowanie, którego nie udało się wyegzekwować. W 2007 roku został aresztowany za napad z bronią w ręku w Las Vegas i inne liczne przestępstwa. Trafił do więzienia, z którego wyszedł po dziewięciu latach.

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

Simpson zmusił bliskich do podpisania umowy

Po wyjściu na wolność dość cicho było nt. O.J. Simpsona. W lutym pojawiła się informacja, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Ostatnie tygodnie życia były dla niego bardzo trudne, choroba wyniszczała jego organizm. Portal TMZ informował, że Simpson "w ostatnich dniach był nie do poznania i słaby, widać było, że przegrywa walkę z rakiem prostaty".

W ostatnim czasie miał wsparcie najbliższych, trwali u jego boku aż do śmierci. Simpson zdołał jednak wymusić na nich decyzję o podpisaniu NDA, czyli umowy o zachowaniu poufności.

"Każdy, kto przyszedł odwiedzić O.J. Simpsona w jego domu na kilka dni przed jego śmiercią, musiał podpisać taką umowę. Dotyczyło to rodziny, przyjaciół, a nawet personelu medycznego" - czytamy.

Simpson w ten sposób chciał chronić swoją prywatność. Osoby, które podpisały NDA, wyraziły tym samym zgodę, że nie będą ujawniać żadnych informacji ostatnich dniach życia futbolisty, a także nie będą publikować jego zdjęć i przedstawiać żadnych szczegółów nt. jego śmierci.

Według TMZ osoby, które chciały przebywać w jednym pokoju z umierającym Simpsonem, musiały wejść bez telefonu komórkowego. Portal dowiedział się, że Simpson nie mógł mówić w ostatnich dniach życia, ale był w pełni przytomny i świadomy.

Umowę NDA miało podpisać ok. 50 osób. O.J. Simpson zmarł w wieku 76 lat.