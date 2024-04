Polski sport w żałobie. Nie żyje Ignacy Walenty Nendza

Nie żyje Ignacy Walenty Nendza - legendarny himalaista, instruktor, wychowawca, członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. To on wprowadził do świata wspinaczki Jerzego Kukuczkę - zdobywcę Korony Himalajów i Karakorum. Przez lata był jego wielkim przyjacielem. Zmarł w wieku 80 lat.

