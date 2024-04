Trzy miesiące do igrzysk, a tu taki problem. Chodzi o medale. Strajk

Na przełomie lipca i sierpnia Paryż stanie się centrum światowego sportu, gdyż to właśnie tam odbędą się 33. letnie igrzyska olimpijskie. Na nieco ponad sto dni przed ceremonią otwarcia trwają intensywne prace, by wszystko było dopięte na czas. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że spory problem wywołała... rzeka Sekwana. Jak się okazuje, to wcale nie musi być jednak koniec kłopotów Francuzów.

Fatalne wieści przed IO w Paryżu. Pracownicy Mennicy Francuskiej kontynuują strajk

Dokładnie we wtorek 19 marca w Mennicy Francuskiej rozpoczął się robotniczy strajk, podczas którego pracownicy domagają premii za wyprodukowanie medali na IO w Paryżu. Ich zdaniem zasługują na uznanie, gdyż wykonują prawdziwe dzieła.

"Medal olimpijski to klejnot" - przekazał przedstawiciel związku zawodowego CGT w mennicy David Faillenet w rozmowie z portalem Politico. Zaznaczył, że każdy medal wymaga dużej skrupulatności, gdyż będzie inkrustowany fragmentem Wieży Eiffla. "Nie wykorzystujemy IO, aby zapewnić sobie zyski. Chcemy, by nasze rzemiosło, które jest niemałym wyzwaniem, było odpowiednio wynagradzane" - czytamy.

Niedawno pracownicy powtórzyli protest, a w czwartek planują zjawić się przed francuskim ministerstwem gospodarki. Choć problem wydawał się duży, to wszystko wskazuje na to, że uda się go zażegnać bez większych konsekwencji.

"Produkcja medali nie została wstrzymana, wszystkie medale zostały wybite i zostaną dostarczone na czas" - poinformowała za to francuska mennica w specjalnym oświadczeniu. Dodała, że CGT (Generalna Konfederacja Pracy) odrzuciła propozycje premii dla pracowników, gdyż strajkuje ich wyłącznie 0,44 proc.

Mimo to strajk wzbudził spore poruszenie wewnątrz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego szef Tony Estanguet poprosił nawet obie strony o "rozejm". Przywódczyni CGT Sophie Binet odrzuciła jednak ten pomysł. "Nie będziemy powstrzymywać nikogo przed obroną jego praw" - stwierdziła w rozmowie z RTL.

Nie ma wątpliwości, że medal IO w Paryżu to imponująca rzecz, ponieważ każdy zawiera 18-gramowy żelazny fragment wieży Eiffla. Na przodzie widać napis Paris 2024, natomiast na rewersie wizerunek greckiej bogini zwycięstwa Nike. Łącznie ma powstać 5084 takich medali, z czego 2600 zostanie poświęconych na IO, natomiast 2400 na zmagania paraolimpijskie. Poza krążkami zwycięzcy konkurencji otrzymają 50 tys. dolarów.