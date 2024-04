Guardiola przyłapany z wyjątkowym zegarkiem. Polak musiałby na niego pracować 64 lata

Wynikiem 3:3 zakończył się mecz Real Madryt - Manchester City w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Po kapitalnym spotkaniu mniej powodów do zadowolenia miał Pep Guardiola, którego zespół był wskazywany jako zdecydowany faworyt. Po spotkaniu media sporo pisały m.in. o słabej postawie Erlinga Haalanda, ale poświęciły też czas Guardioli. Nie chodziło jednak o taktykę na mecz, ale zegarek szkoleniowca.

Niesamowity zegarek Pepa Guardioli. Najlżejszy i drogi jak pięć mieszkań w Warszawie

"Marca" po spotkaniu zwróciła uwagę, że ubrany w marynarkę i golf Guardiola dołożył do eleganckich ubrań niezwykle drogi dodatek. Konkretnie chodzi o zegarek Richard Mille RM27-01, który w 2013 roku powstał na cześć tenisisty Rafaela Nadala. Na całym świecie wyprodukowano zaledwie 50 egzemplarzy i jeden z nich miał przyjemność założyć trener Manchesteru City.

"Kataloński klejnot", bo tak hiszpański dziennik nazywa zegarek Guardioli, to z pewnością wyjątkowy dodatek. Interesujący design przyciąga uwagę, a do tego noszący może zapomnieć, że w ogóle nosi czasomierz. Wszystko przez jego wagę - 18,83 grama i to już z paskiem. Model ten jest najlżejszym zegarkiem mechanicznym na świecie.

A ile kosztuje takie cudo? Zdaniem "Marki" około 1,3 miliona euro, chociaż gdy trafił do sprzedaży, kosztował koło 800 tysięcy euro. Jakub Roskosz w serwisie X informuje, że "arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej" mogłoby kosztować pomiędzy pięć a sześć milionów złotych, a na świecie jest tylko jedna sztuka wystawiona na sprzedaż z zapytaniem o cenę. Oznacza to, że nie każdy mógłby pozwolić sobie na ten model nie tylko ze względu na cenę, ale również dostępność.

Biorąc pod uwagę średnią cenę 16 tysięcy złotych za metr kwadratowy, Guardiola za imponujący zegarek mógłby kupić nawet sześć 50-metrowych mieszkań w Warszawie. Na tak drogi czasomierz statystyczny Polak zarabiający średnią krajowa (7,8 tys. zł), musiałby pracować około 770 miesięcy, czyli ponad 64 lata. Średnia wieku w Polsce wynosi około 78 lat.

Hiszpańska prasa donosi, że bardzo drogi czasomierz nie jest jednak własnością hiszpańskiego trenera, a nosi on go w ramach współpracy z francuskim producentem. Nie zmienia to jednak faktu, że gadżet zrobiony z tytanu, aluminium i litu piątej klasy wyglądał naprawdę imponująco.