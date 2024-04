Testy z udziałem Kubicy natychmiast przerwane. Tragiczny wypadek

Od kilku lat Roberta Kubicy nie oglądamy już w bolidzie F1, a w samochodzie klasy Hypercar. 39-letni kierowca reprezentuje barwy włoskiego zespołu AF Corse należącego do koncernu Ferrari, w którym rywalizuje w długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship). Obecnie Polak przygotowuje się jednak do innych zawodów - European Le Mans Series (ELMS) w klasie LMP2.

Dramat podczas testów w Barcelonie. Kubica natychmiast przerwał rywalizację

W legendarnym wyścigu, do którego Kubica wraca po dwóch latach nieobecności, jeździ dla amerykańskiego zespołu Orlen Team AO by TF. Wraz z kolegami z ekipy - Szwajcarem Louisem Deletrazem oraz Brytyjczykiem Jonny'm Edgarem - polski kierowca wybrał się do Barcelony, gdzie we wtorek na torze Catalunya odbyły się jazdy testowe.

W trakcie treningów przed zawodami doszło do straszliwego zdarzenia. W jednym z boksów Gerhard Freundorfer, który jest menedżerem zespołu Proton Huber Competition, pomagał pracownikom podczas ściągania ciężkiego sprzętu z ciężarówki. Wtedy doszło do wypadku, w wyniku którego mężczyzna stracił życie. Szczegóły tragedii nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, którym nie udało się uratować poszkodowanego.

"To bardzo smutny dzień dla rodziny wyścigów długodystansowych" - mówił dyrektor generalny Le Mans Endurance Management Frederic Lequein, składając kondolencje rodzinie i bliskim Gerharda Freundorfera. - Jako przedstawiciele toru głęboko żałujemy tej straty i chcemy przekazać szczere kondolencje całej rodzinie Gerharda, jego przyjaciołom, jak i całemu padokowi European Le Mans Series -dodał w komunikacie prasowym Josep Lluis Santamaria.

Mimo dramatycznego incydentu organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu testów. Tym samym Robert Kubica mógł sprawdzić swój samochód klasy LMP2 przed nadchodzącym sezonem. Po porannej sesji zespół Polaka klasyfikował się na piątej pozycji. Po przerwie obiadowej kierowcy Orlen Team AO by TFnie wrócili już na tor Catalunya. W przyszły weekend 39-latek i jego koledzy wezmą udział w inauguracyjnym wyścigu 4h Barcelona.