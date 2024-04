Jeden grał z Wałęsą, obu kochała cała Polska. "Świnia" odwróciła finał z Niemcami

"Polacy dzięki Andrzejowi Grubbie i Leszkowi Kucharskiemu wracają z Dortmundu z tarczą. Pierwszy raz w powojennej historii polskiego tenisa stołowego nasz zawodnik wywalczył w mistrzostwach świata srebrny medal! Stało się to za sprawą Leszka Kucharskiego, który w turnieju deblowym, grając z Jugosłowianinem Zoranem Kaliniciem, doszedł aż do finału" - ogłaszał "Przegląd Sportowy" 10 kwietnia 1989 roku.

Dzień wcześniej, 9 kwietnia 1989 roku, a więc równo 35 lat temu, tenis stołowy kolejny raz umocnił się w Polsce na pozycji jednego ze sportów narodowych.

Wielki mistrz stosował gierki. Ale Polacy i z nim potrafili wygrywać

- W latach 1983-1989 tenis stołowy był w kraju jednym z najpopularniejszych sportów. Superligę wygraliśmy dwa razy, a na mecze do katowickiego Spodka, do Uranii w Olsztynie i do Areny w Poznaniu przychodziło po pięć tysięcy widzów. Superliga była jak teraz Puchar Świata w różnych innych dyscyplinach. Graliśmy single mężczyzn i kobiet, deble, mikst - no bardzo popularne to było. A jak Szwedów ogrywaliśmy w finale, to mówiła o nas cała Polska. Bo pokonaliśmy m.in. tego Waldnera, chyba tenisistę stołowego wszech czasów - opowiadał kilka lat temu Leszek Kucharski na Sport.pl w wywiadzie z cyklu nieDawny Mistrz.

Waldner, oaza spokoju przy stole, potrafił później w autobusie odwożącym zawodników do hotelu ryczeć jak lew, a nawet gryźć siedzącego obok pasażera. Potrafił też brutalnie kpić z tych, którym nie wyszło. Gdy na igrzyskach Barcelona 1992 Grubba i Kucharski w niezrozumiały sposób przegrali wygrany już zdawałoby się deblowy mecz z Francuzami - bo prowadzili 1:0 w setach i 20:11 w drugiej partii, ale zmarnowali aż 10 meczboli - Szwed przyszedł do nich i powiedział tak: "Wiecie co chłopaki? Ja też kiedyś prowadziłem wysoko: 1:0 i 19:9", a gdy Grubba zapytał "I co?", spodziewając się pocieszenia, Waldner się zaśmiał i odpowiedział "I wygrałem do dziesięciu".

Ten Waldner trzy lata wcześniej pokonał Grubbę w półfinale mistrzostw świata w Dortmundzie. I 9 kwietnia 1989 roku stanął na podium, zdobywając swoje pierwsze złoto. Srebro tego dnia odebrał Kucharski. A brąz - Grubba.

"Świnia" odwróciła finał z Niemcami

Rok 1989 i mistrzostwa świata w Dortmundzie to było naprawdę święto tenisa stołowego. Z relacji jednych źródeł wynika, że na mecze przychodziło tam po 10 tysięcy kibiców, a inne podają, że walkę o medale oglądało z trybun nawet po 12 tysięcy ludzi. Jeszcze wtedy Azjatom potrafili się postawić Szwedzi, Polacy, Niemcy i Jugosłowianie. Już wtedy Chińczycy byli bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o masę, bo oni wrócili z mundialu z 13 medalami, a drudzy w klasyfikacji Szwedzi mieli tylko trzy podia. Ale jeśli chodzi o jakość, to Leszek Kucharski i Zoran Kalinić pokonali dwie chińskie pary i o złoto zagrali z Niemcami Joergiem Rosskopfem i Steffenem Fetznerem, którzy wcześniej, w ćwierćfinale, wyeliminowali debel Grubba/Jean-Philippe Gatien z Francji.

Grubbie nie poszło w deblu, ale spisał się w singlu - zajął trzecie miejsce wspólnie z Yu Shentongiem: Chińczyk przegrał półfinał z Joergenem Perssonem, a Polak - z Ove Waldnerem. Szwedzki finał miał aż pięć setów, był świetną reklamą dyscypliny. Ale 9 kwietnia 1989 roku jeszcze ważniejszy był trzysetowy finał debla.

Kucharski i Kalinic, para zbudowana naprędce, przystępująca do mistrzostw bez wspólnych treningów, okazała się rewelacją. Polsko-jugosłowiański debel dotarł do finału bez straty seta, z trzema pewnymi zwycięstwami. W finale z Rosskopfem i Fetznerem, 19- i 20-latkiem, wygrali pierwszego seta. I wydawało się, że z doświadczeniem (Polak miał 29 lat, a Jugosłowianin - 30) idą po drugiego, a więc i po złoto. Ale Kucharski pamięta, że wszystko zmieniła świnia.

- Przed meczem o złoto przeczuwaliśmy, że możemy wygrać (...) Prowadziliśmy z Joergiem Rosskopfem i Steffenem Fetznerem 1:0 i 11:8. Wtedy jeden z nich zdobył punkt po zagraniu w kant. Zamiast 12:8 zrobiło się 11:9. Oczywiście do końca seta pozostawało jeszcze dużo czasu, wciąż prowadziliśmy, ale dla mnie to była taka symboliczna "świnia" [nieczyste, szczęśliwe zagranie - red.], bo od tego momentu wszystko się odwróciło. Niemcy złapali wiatr w żagle. Drugiego seta przegraliśmy 17:21. W trzecim walka szła równo, ale z 16:15 dla nas Niemcy wyszli na prowadzenie 20:16. Obroniliśmy jeszcze trzy meczbole. Ostatnią piłkę Rosskopf zagrał do środka, chciałem przeskoczyć, poślizgnąłem się, upadłem i tak już zostałem - opowiadał Kucharski w "Przeglądzie Sportowym".

Kucharski grał już w łonie matki. A później odkryła Grubbę

Bezpośrednio po srebrze mistrzostw świata, czyli po największym sukcesie w karierze, Kucharski był rozżalony. Początkowo nie docierało do niego, że dokonał wielkiej rzeczy i że w tamtym momencie przebił tego, któremu zwykle musiał ustępować, czyli Grubbę.

Kucharskiego z Grubbą łączyła przyjaźń, ale i rywalizacja. Leszek został tenisistą stołowym już w łonie matki, która zdobywała mistrzostwo Polski, mając go pod sercem. Z kolei Andrzej dołączył do tego duetu bardzo późno - mama Leszka odkryła talent Grubby, gdy był 15-latkiem.

- I całe szczęście, że tak się zdarzyło! - mówił nam kiedyś Kucharski. - Nigdy nie powiedział pan w złości: "Mamo, coś ty narobiła"? Nigdy pan nie pomyślał, że gdyby nie Grubba, to pan byłby polskim numerem 1? - dopytywaliśmy.

- Byłbym, to prawda. Ale na świecie nie byłbym zawodnikiem z miejsc 5-10, tylko z miejsc 20-30. Na ciągłej rywalizacji z Andrzejem bardzo dużo zyskałem. A on zyskał na rywalizacji ze mną - odpowiadał Kucharski. I dodawał: - Byliśmy kumplami, między którymi często iskrzyło. Mieliśmy różne charaktery. Często rywalizowaliśmy, to była podstawa naszego rozwoju. Rywalizowaliśmy na śmierć i życie. Ale tak się lubiliśmy, że chociaż zawodowo spędzaliśmy razem mnóstwo czasu, to jeszcze i wiele Sylwestrów wspólnie świętowaliśmy.

"Ktoś musi cię lubić, żeby ci załatwić medal fair play"

W naszym sportowym światku częściej świętował Grubba. Zdobywał więcej medali, a do tego umiał się odnaleźć na salonach. O tym dużo mówi anegdota związana z bodaj najtrudniejszym wspólnym meczem Grubby i Kucharskiego.

W 1984 roku uciekły im igrzyska olimpijskie w Los Angeles, bo Polska je zbojkotowała. W 1988 roku w Seulu w ćwierćfinale Polacy remisowali z Chińczykami 1:1 i 19:19, ale przegrali dwie następne akcje, bo - jak sami mówili - zjadły ich nerwy. W 1992 roku, na ich ostatnich igrzyskach olimpijskich w Barcelonie, prowadzili w 1/8 finału z francuską parą Gatien/Eloi 1:0 (21:11) i 20:11, ale zmarnowali 10 piłek meczowych i w końcu swoją ostatnią olimpijską szansę. To po tym meczu kpił z nich Waldner.

Co ciekawe, kiedy Francuzi doszli na 20:20, Polacy wygrali dwie następne akcje i sędzia chciał kończyć mecz wynikiem 2:0 w setach dla naszej pary. Wtedy Kucharski zdradził, że odbił piłeczkę palcem, a nie rakietką. Za coś takiego powinien dostać nagrodę fair play, prawda?

- Nic nie dostałem. Prasa była wtedy taka, że w pomeczowych relacjach napisała, że to Andrzej się przyznał - mówił kiedyś Kucharski dla Sport.pl. - Dopiero później to sprostowali. Ktoś musi cię lubić, żeby ci załatwić medal fair play. Trzeba coś takiego zgłosić, a nikt tego nie zrobił. Chociaż to się na wyróżnienie nadawało, prawda? - pytał nas. Po czym dodawał, że to nawet nie było tak, że był jakoś szczególnie nielubiany. - Po prostu ja o takie rzeczy nie zabiegałem. Nie zależało mi na popularności, na żadnej otoczce. Ja tylko chciałem grać. Andrzej dbał o wszystko. I nie mówię, że to niedobrze. Przeciwnie, nawet wiem, że to się nam przydawało, że jego postawa nam dawała benefity. Andrzej miał taki charakter, że dbał o kontakt z ludźmi, o całe środowisko. A ja robiłem swoje przy stole i na tym koniec.

"No to się rzucam, stół się składa, siatka się składa, a rakietka wali w stół". Było i niestety minęło

Grubba brylował w sporcie i w życiu towarzyskim - Wiem, że Andrzej grał z Lechem Wałęsą. Ja nie miałem takiej okazji - mówił nam Kucharski. Wałęsa, najsłynniejszy w latach 80. Polak po Janie Pawle II, Grubbę znał choćby jako najlepszego sportowca kraju za rok 1984. Wówczas Grubba wygrał plebiscyt "Przeglądu Sportowego", a w czołowej trójce kończył go w sumie aż cztery razy.

Grubba był idolem, a Kucharski, choć ceniony, w zdecydowanie mniejszym stopniu uchodził za wzór. Również dlatego, że nie zawsze był w grze elegancki.

- Byłem zupełnie inny od wszystkich, bo we mnie przy stole buzowało. Od razu się wkurzałem, nie dusiłem w sobie! - mówił kiedyś w rozmowie ze Sport.pl. Najostrzejsza sytuacja? - Chyba ta, gdy ze złości wyrzuciłem rakietkę z całej siły w górę. To było na meczu Azja - Europa. Proszę to sobie wyobrazić: psuję akcję i wyrzucam w górę rakietkę. Leci z 10 metrów i nagle patrzę, że będzie spadać na środek stołu. No to się rzucam, stół się składa, siatka się składa, a rakietka wali w stół. Dyskwalifikacja? - Nie. Pięć tysięcy Japończyków na trybunach w szoku. Cisza absolutna. Po minach widzę, że są skonsternowani. Sędzia też nie wiedział, jak się zachować. No to wziąłem rakietkę i grałem dalej. Na pewno pomogło mi, że to było tylko towarzyskie granie.

To granie sprzed równo 35 lat było dużo więcej niż towarzyskie. Dla Kucharskiego i dla Grubby to było trochę jak terapia po Seulu, gdzie otarli się o wymarzony, ale niezdobyty olimpijski medal. - W pewnym momencie mieliśmy już siebie dość i po igrzyskach olimpijskich w Seulu postanowiliśmy się rozstać na rok - tak Kucharski wspominał powody, dla których on zagrał w Dortmundzie z Kaliniciem, a Grubba z Gatienem. Kucharskiemu poszło lepiej, ale rozstanie z Grubbą faktycznie okazało się krótkotrwałe. Para, która razem zdobyła m.in. brąz MŚ 1987 i brąz ME 1988 do siebie wróciła i tylko szkoda, że w tym 1992 roku przegrała właśnie ze wspomnianym Gatienem i jego rodakiem w tak niesamowitych okolicznościach swą ostatnią olimpijską szansę. Ale wszystko, co wcześniej Grubba i Kucharski ugrali razem i osobno, wielu Polaków naprawdę ciągle doskonale pamięta.

Dziś w szkołach i na koloniach tenis stołowy nie jest sportem pierwszego wyboru, dziś już nie pokazuje go telewizja w najlepszym czasie antenowym, mimo że co jakiś czas Polacy zdobywają jakieś medale. Dziś u Kucharskiego każdy może wykupić mecz lub trening, a Grubba niestety nie żyje już od prawie 20 lat (zmarł na nowotwór płuc w 2005 roku, w wieku 47 lat). Dziś zostały wspomnienia. Piękne. Takie, które naprawdę warto pielęgnować.