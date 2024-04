Alarm w Paryżu! Igrzyska zagrożone. "Nie ma planu B"

Paryż na przełomie lipca i sierpnia stanie się centrum światowego sportu. To właśnie tam odbędą się 33. letnie igrzyska olimpijskie. Na nieco ponad sto dni przed ceremonią otwarcia trwają intensywne prace, by wszystkie obiekty były gotowe na czas. Problem pojawił się jednak gdzie indziej - a dokładnie w Sekwanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec sezonu polskich łyżwiarzy. Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, podsumowuje. "My się teraz rozpędzamy"

Organizatorzy igrzysk w Paryżu w opałach. Ujawniono szokujące wyniki badań. Nie da się pływać

Wszystko przez niepokojący raport organizacji Surfrider Foudation, która od września zeszłego roku do końca marca tego roku prowadziła badania nad stanem wody w przepływającej przez miasto rzece. Z czternastu pomiarów pod mostami Aleksandra III i Alma, trzynaście uzyskało wynik "powyżej" lub "znacznie powyżej" progu, od którego nie zaleca się pływania. Problem w tym, że właśnie w tych miejscach mają rywalizować triathloniści i pływacy-maratończycy.

Jak podało "Ouest France", w wodach wykryto zbyt duże stężenie bakterii E. coli. Jej obecność może mieć dla pływaków katastrofalne konsekwencje - powodować zapalenie żołądka, jelit, spojówek, ucha czy problemy skórne. Już w zeszłym roku z tego samego powodu została odwołana próba przedolimpijska. Z kolei w zeszłym miesiącu prefektura Ile-de-France potwierdziła, że "nie ma planu B" i przypadku, gdy stan wód się nie poprawi, zawody trzeba będzie odwołać.

Do niepokojących informacji odniosły się lokalne władze. W specjalnym komunikacie skierowanym do mediów podkreśliły, że już oddano do użytku specjalne stacje uzdatniania wody. Uruchomiono je jednak dopiero na początku kwietnia, a więc po zakończeniu pobierania próbek. Ponadto zapewniły, że trwają prace nad usprawnieniem sieci kanalizacyjnej, tak aby woda deszczowa nie spływała bezpośrednio do rzeki - a ostatnimi czasy działo się tak notorycznie w czasie niezwykle ulewnej zimy. Do sieci kanalizacyjnej mają być także podłączone niemal wszystkie łodzie cumujące w mieście. W ten sposób władze liczą, że stężenie bakterii spadnie o 75 proc. i zawody uda się rozegrać bezpiecznie.