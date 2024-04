PKOl pochwalił się nowym partnerem. Był w samym centrum skandalu

Po wybuchu wojny w Ukrainie w mediach pojawiła się informacja, że Leroy Merlin nie zamierza wycofać się z Rosji. Sieć sklepów z branży budowlanej jest sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sport.pl informowało później, że polski oddział ma zupełnie inne podejście do rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspierał zaatakowany kraj. Z powodu licznych bojkotów i krytyki pod znakiem zapytania stała jednak dalsza współpraca z kadrą.

Leroy Merlin rozpoczyna współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim

Finalnie Leroy Merlin pozostał sponsorem reprezentacji Polski i wycofał się z Rosji. Doszło do tego dopiero pod koniec zeszłego roku, gdy niemal wszystkie akcje sklepów przejęła firma Scenari Holding ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz Leroy Merlin nawiązało kolejną współpracę. Firma została partnerem polskiej kadry olimpijskiej. Umowa potrwa do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

- Jestem dumny, że mamy możliwość wspierać polskich sportowców w tak wyjątkowych, bo jubileuszowych dla Polski, igrzyskach olimpijskich. Sport i związane z nim pozytywne emocje zawsze były mi bliskie i chyba wszystkim pracownikom naszej firmy, dlatego to wielka radość, że teraz nasze kibicowanie zyska szerszy wymiar. Cieszymy się ze współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim i trzymamy kciuki za przygotowania do zawodów. Oby to był szczęśliwy rok dla nas wszystkich - powiedział prezes polskiego oddziału Leroy Merlin Krzysztof Kordulewski, cytowany przez portal olimpijski.pl.

Dzięki współpracy polscy złoci medaliści letnich i zimowych igrzysk otrzymają wyjątkowe nagrody. Firma przekaże im całkowicie wykończone, nowe mieszkania. - Jestem bardzo szczęśliwy, że dziś Leroy Merlin Polska dołącza do Polskiej Rodziny Olimpijskiej i dorzuca swoją przysłowiową "cegiełkę" do naszej wyjątkowej puli nagród. Nagroda Leroy Merlin Polska zdejmuje z naszych mistrzów olimpijskich ciężar wykończenia mieszkań. Teraz nasi bohaterowie, wchodząc do swojego nowego mieszkania, będą mogli w nim od razu zamieszkać - dodał prezes PKOl Radosław Piesiewicz.