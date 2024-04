Polska w podnoszeniu ciężarów przez lata była niekwestionowaną potęgą. W tej dyscyplinie sportu nasi zawodnicy zdobyli sześć złotych, sześć srebrnych i 22 brązowe medale olimpijskie w historii. W sumie było ich 34, dzięki czemu ciężary są trzecią najbardziej medalodajną polską konkurencją. Niestety, mimo pięknych tradycji, w Paryżu nie zobaczymy ani jednego naszego reprezentanta.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczne mistrzostwo Polski o krok! "Stosunki z Legią nie są najlepsze"

Katastrofa Polaków w kwalifikacjach olimpijskich. Przepadli

Od czasu dopingowej wpadki braci Adriana i Tomasza Zielińskich (medalistów olimpijskich z Londynu) w 2016 r. w Rio de Janeiro w polskim podnoszeniu ciężarów trwa niesamowita zapaść. Kwalifikacje do tegorocznych igrzysk okazały się jednak kompletną katastrofą. W ostatnich zawodach IWF World Cup w Pukhet, w których można było wywalczyć przepustkę do Paryża, wzięło udział zaledwie dwóch naszych ciężarowców. Obaj całkowicie przepadli.

Jako pierwszy swoich sił spróbował Piotr Kudłaszyk w kategorii do 73 kg. Wystartował w grupie C i zaliczył jedynie pierwszą próbę w rwaniu na 137 kg. Kolejne dwie na 140 spalił, a w podrzucie nie zaliczył ani jednej. Tym samym w dwuboju w ogóle nie był klasyfikowany.

Ostatnią szansą stał się więc Arsen Kasabijew. Były mistrz Europy i wicemistrz olimpijski z Pekinu, reprezentujący wcześniej Gruzję, na pomoście pojawił się tylko raz. W rywalizacji w grupie B w kategorii do 92 kg próbował podnieść 162 kg. Podciągnął sztangę nieco powyżej pasa, po czym ją upuścił i do kolejnych prób już nie podchodził. Trener wycofał go z zawodów z powodu kontuzji.

Dramat polskiego podnoszenia ciężarów. Tak źle nie było od 72 lat

Tym samym igrzyska w Paryżu będą pierwszą imprezą tej rangi od 72 lat, w których nie zobaczymy ani jednego przedstawiciela Polskich ciężarów. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1948 r. w Londynie (nie licząc bojkotowanych przez Polskę igrzysk w Los Angeles w 1984 r.).

Wciąż honor polskich ciężarów może uratować jedna reprezentantka. We wtorek w Pukhet wystartuje Weronika Zielińska-Stubińska w kategorii do 81 kg. Jej występ przewidziany jest na godz. 11 polskiego czasu. Szósta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata i mistrzyni Europy z tego roku na ten moment jest 16. w rankingu kwalifikacyjnym. Awans przysługuje jednak jedynie najlepszej dwunastce w każdej kategorii wagowej.