To musiało się tak skończyć! Niespodziewane wieści ws. Roberta Kubicy

Robert Kubica to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszech czasów. Kilkanaście lat temu krakowianin należał do czołówki kierowców Formuły 1. Jego kariera zatrzymała się po koszmarnym wypadku, w którym omal nie zginął. Wszystko to sprawia, że wydarzenia z życia Kubicy idealnie nadają się na... film. Według ostatnich doniesień medialnych niebawem możemy doczekać się takiego projektu.

3 Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl