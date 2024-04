Dostał takie pytanie o legendę polskiego sportu. Potem zgarnął milion

"Milionerzy" - jeden z najbardziej popularnych teleturniejów wiedzowych na świecie - w Polsce emitowany jest od 1999 r. na antenie TVN. Choć od pierwszego odcinka minęło niemal ćwierć wieku główną nagrodę, czyli milion złotych wywalczyło zaledwie siedmiu uczestników. Jako ostatni dokonał tego Tomasz Boruch, a jego grę mogliśmy zobaczyć we wtorkowym i środowym odcinku.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

To pytanie usłyszał w drodze po główną wygraną w "Milionerach". "To pierwsza Polka, która zdobyła...?"

Boruch - absolwent weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - od początku programu imponował wiedzą. Na początkowe pytania odpowiadał bardzo szybko i nie musiał korzystać z kół ratunkowych. Większych problemów nie sprawiło mu także pytanie związane ze sportem. A brzmiało ono: "Anna Czerwińska to pierwsza Polka, która zdobyła...?". Gracz miał do wyboru cztery warianty: "koronę Miss World", "koronę Miss Universe", "Trzy Korony" i "Koronę Ziemi". Po krótkim namyśle bez wahania zaznaczył ostatnią odpowiedź i jak nietrudno się domyślić, była ona poprawna. Dzięki temu zapewnił sobie kwotę 10 tysięcy złotych i przeszedł do kolejnych pytań.

"Koroną Ziemi" określa się najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Czerwińskiej zdobycie ich zajęło 22 lata. Rozpoczęła w 1978 r. od Mont Blanc. Na kolejne wspinała się w latach 90., a na najwyższą górę świata Mount Everest weszła w 2000 r., jako druga Polka w historii po Wandzie Rutkiewicz. Przed nią Koronę Ziemi zdobył tylko jeden Polak - Leszek Cichy w 1999 r.

Anna Czerwińska była legendą polskiego alpinizmu i himalaizmu. Udało jej się wejść na sześć ośmiotysięczników. Uzyskała też honorowe członkostwo w Polskim Związku Alpinizmu. Zmarła pod koniec stycznia zeszłego roku w wieku 73 lat.