Surowa kara za bicie konia. Rosjanka przekroczyła wszelkie granice [WIDEO]

Ksenia Kostygowa pojawia się głównie na zawodach jeździeckich w obwodzie jarosławskim w zachodniej części Rosji. 23-latka najwyraźniej nie ma wiele szacunku do zwierzęcia, które pomaga jej odnosić sukcesy. Po raz kolejny nie powstrzymała się przed przemocą wobec konia i tym razem nie uszło jej to na sucho.

Rosjanka ukarana za okrucieństwo wobec konia na zawodach. "Absolutnie niedopuszczalne"

Jak informuje sport.ru, powołując się na agencję prasową TASS, Ksenia Kostygowa została zdyskwalifikowana na dwa lata z udziału we wszelkich zawodach jeździeckich na terenie Rosji. Zdecydowała o tym Rosyjska Federacja Jeździecka (RFE), a powodem jest "okrucieństwo wobec konia na zawodach w Jarosławiu".

23-latka w trakcie zmagań miała kilkukrotnie pobić zwierze, a nagranie z zawodów trafiło właśnie do RFE. Tam sprawę rozpatrzono i uznano, że jej zachowanie jest "absolutnie niedopuszczalne", a federacja zapowiedziała, że od tej pory nie będzie tolerowała żadnych przejawów agresji wobec zwierząt, bo ich dobro powinno być na pierwszym planie.

- Sam oglądałem wideo z zawodów. Takiego stosunku do zwierzęcia nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. Sportowcy to ludzie emocjonalni, ale ważna jest umiejętność panowania nad sobą - przekazał główny trener rosyjskiej kadry Władimir Bieletski.

Jak widzimy na nagraniu, Kostygowa najwyraźniej nie była zadowolona z tego, jak zwierze reaguje na jej komendy. Rosjanka kilkukrotnie przyłożyła w konia z dużą siłą, co spotkało się z poruszeniem wśród widowni.

Ksenia Kostygowa już w przeszłości miała problem z agresją wobec zwierzęcia, co wyraźnie podkreślono. "Wcześniej otrzymała już karę za niegrzeczne traktowanie zwierzęcia" - czytamy. W efekcie przez dwa lata nie wystartuje w żadnych zawodach w swoim kraju, co może przyczynić się do końca jej kariery.