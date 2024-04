Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie sportowcy z Rosji i Białorusi byli wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Wielu zastanawiało się, jaką decyzję podejmie MKOl w sprawie występu zawodników z tych krajów na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Finalnie zadecydowano, że Rosjanie i Białorusini mogą wystąpić w Paryżu pod neutralną flagą i bez hymnu. Ponadto nie mogą wspierać wojny w Ukrainie.

Rosyjski trener uderza w Bacha. "Rusofob"

Decyzja ta nie spodobała się Rosjanom, którzy uznali ją za dyskryminację. Teraz otrzymali kolejny cios. Prezes MKOl Thomas Bach w rozmowie z Władimirem Kuzniecowem i Aleksiejem Stolarowem zaapelował, aby afrykańscy sportowcy nie zostali dopuszczeni do udziału w Igrzyskach Przyjaźni, które odbędą się w Rosji. - Rosja przedstawia te igrzyska jako igrzyska rosyjskiego prezydenta - stwierdził.

Na jego słowa zareagował rosyjski trener łyżwiarstwa figurowego Aleksander Żulin, który w mocny sposób zaatakował prezesa MKOl-u. - Tomas Bach to zgniły człowiek. Podlega wpływom amerykańskim. Jest absolutnym rusofobem - powiedział w rozmowie z Gazeta.ru.

MKOl poinformował ponadto, że rosyjski rząd zwrócił się do swoich odpowiedników w innych krajach, chcąc zaprosić je do udziału w Igrzyskach Przyjaźni. Komitet ostro skrytykował takie działania Rosji. "To cyniczna próba upolitycznienia sportu przez Federację Rosyjską" - grzmi w komunikacie MKOl, sprzeciwiając się wykorzystaniu sportowców do "celów propagandowych".

Igrzyska Przyjaźni odbędą się w dniach 15–29 września 2024 roku w Moskwie i Jekaterynburgu. Ich zimowa odsłona zaplanowana jest na 2026 rok w Soczi.