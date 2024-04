Wybory samorządowe 2024. Lista gwiazd sportu, które idą do polityki

Pod koniec lutego start w wyborach samorządowych ogłosił były reprezentant Polski w siatkówce Marcin Możdżonek. Będzie on ubiegał się o fotel prezydenta w Olsztynie. Nie jest jednak jedynym sportowcem, który weźmie udział w niedzielnych wyborach.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Sebastiana Mili po awansie na Euro 2024

Wybory samorządowe 2024. Sportowcy idą w politykę. Oni startują w wyborach

Kilka miesięcy temu nowym zawodnikiem Znicza Pruszków został Radosław Majewski. Były reprezentant Polski postanowił pójść krok dalej i zdecydował się na start do Rady Miasta Pruszków. Startuje on z list Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. W jego programie wyborczym znajdują się postulaty związane głównie ze sportem. Piłkarz zamierza m.in. wspierać programy i projekty aktywizujące dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Inną ze znanych twarzy z ekstraklasy, która ubiega się o miejsce w samorządzie, jest Jacek Kiełb. Legenda Korony Kielce w wyborach będzie "jedynką" komitetu "Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc". W programie piłkarza również nie brakuje sportowych postulatów. Z kolei Rafał Grzyb ubiega się o miejsce w Radzie Białegostoku.

Ciekawym przypadkiem jest były bramkarz Arkadiusz Onyszko, który startuje do Rady Miasta Lublin. W przeszłości był już w Radzie Powiatu Łęczyńskiego, jednak mandat został mu odebrany. Okazało się, że wcale nie był tam zameldowany.

O miejsce w Radzie Miasta Gdynia ubiega się z kolei legendarny piłkarz Arki - Marcus da Silva. Oprócz niego o miejsce w gdyńskim samorządzie ubiega się też koszykarz Bartłomiej Wołoszyn.

W wyborach samorządowych udział wezmą także medaliści olimpijscy. O miejsce w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ubiegają się biegaczka Małgorzata Hołub-Kowalik oraz żeglarka Agnieszka Skrzypulec-Szota, a do Rady Opola startuje Bartłomiej Bonk. Z kolei na Radnego Gminy Czerwonak startuje brązowy medalista z Tokio - zapaśnik Tadeusz Michalik.

W nadchodzących wyborach udział wezmą także m.in. Marek Citko (kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego), Robert Prygiel (kandydat na prezydenta Radomia), Krzysztof Ignaczak (kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego), Maciej Zieliński (kandydat do Rady Miasta Wrocław), Szymon Szewczyk (kandydat do Rady Miasta Włocławek) i Maciej Zegan (kandydat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).