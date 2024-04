Szczere wyznanie Otylii Jędrzejczak. To był jej nałóg

Otylia Jędrzejczak to jedna z najbardziej utytułowanych pływaczek w historii Polski. Na koncie posiada wiele medali międzynarodowych imprez. To m.in. trzy olimpijskie krążki z 2004 roku, w tym ten najważniejszy - złoty na 200 m stylem motylkowym. Polka przez lata słynęła ze znakomitego przygotowania fizycznego. Stosowała też ścisłą dietę, choć jak się okazuje, potrafiła nieco sobie pofolgować. Więcej na ten temat opowiedziała w książce "Moja historia. Otylia Jędrzejczak".

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Otylia Jędrzejczak przyznała się do słabości

Wielu zawodników rywalizujących na światowym poziomie, zwraca bardzo dużą uwagę do rzeczy, które spożywają. Przykładowo Erling Haaland pije specjalne mleko i zjada tylko określony rodzaj mięsa. Bardzo rzadko zdarza mu się robić odstępstwa od ścisłej diety.

Dużą wagę do posiłków przykładała też wspomniana Jędrzejczak. Miała jednak jeden nałóg, który sprawiał, że potrafiła zapomnieć o rygorystycznej diecie. Jaki konkretnie? "Do słodyczy zawsze miałam słabość, taki niewinny nałóg. (...) Chłopaki lubiły, jak moi rodzice przyjeżdżali do internatu, bo zawsze przywozili mi górę słodyczy. Najczęściej w torbie znajdowałam ptasie mleczko i żelki" - pisała na łamach książki, cytowana przez "Super Express".

Praktycznie każdy sportowiec ma takie słabości. Do kilku z nich przyznał się ostatnio Novak Djoković, lider męskiego tenisa. - Pizza! I naleśniki! I jeszcze kilka innych rzeczy by się znalazło - śmiał się Serb. Przyznał, że to właśnie dla tych posiłków jest w stanie na chwilę zapomnieć o diecie.

Jędrzejczak pozostaje aktywna po zakończeniu przygody z zawodowym sportem

Jędrzejczak zakończyła karierę sportową w 2014 roku. Nie zrezygnowała jednak z życia publicznego. Próbowała sił w polityce. Starała się o mandat poselski z ramienia Platformy Obywatelskiej, ale bezskutecznie. We wrześniu 2021 została wybrana prezeską Polskiego Związku Pływackiego. Często zabiera głos w sprawie występów naszych pływaków na międzynarodowych imprezach. Tak było w lutym 2024 roku, kiedy to zdobyli trzy medale na MŚ, co było najlepszym wynikiem od dekady. Dla Jędrzejczak takie osiągnięcie nie było jednak zadowalające.

- Moim marzeniem jest, by ta reprezentacja zdobyła dla Polski choć jeden medal podczas igrzysk. Od ostatniego mojego triumfu mija w tym roku 20 lat, więc czas na kolejnego medalistę olimpijskiego w pływaniu. Żeby tak się stało, zawodnicy muszą uwierzyć w siebie - podkreślała była pływaczka w wywiadzie z WP SportoweFakty.

Oprócz medali olimpijskich Jędrzejczak posiada w dorobku m.in. siedem medali mistrzostw świata i 10 krążków mistrzostw Europy.