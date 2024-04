Niebywałe! Słynny youtuber kupił cacko za dwa miliony. "Samochód Ronaldo?!" [WIDEO]

Darren "IShowSpeed" Watkins to barwny, ale jednocześnie kontrowersyjny celebryta internetowy. W listopadzie zeszłego roku 19-latek zagościł na gali Złotej Piłki, podczas której statuetkę ósmy raz w karierze odebrał Lionel Messi. "Speed" to "wyznawca" Cristiano Ronaldo. Kiedy influencer zobaczył, że to Argentyńczyk odbiera prestiżowe wyróżnienie, zaczął na niego... szczekać. Oprócz tego podczas wydarzenia zaczepiał różnych piłkarzy, takich jak Erling Haaland, Vinicius Junior czy Bernardo Silva. Za to Novak Djoković, który pojawił się na gali wmówił mu, że jest piłkarzem Milanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

"IShowSpeed" pochwalił się nowym samochodem. Nie mogło zabraknąć Cristiano Ronaldo

Niedawno "IShowSpeed" nabył pierwszy w swoim życiu samochód. Ze względu na ogromną popularność w mediach społecznościowych, gdzie obserwują go dziesiątki milionów użytkowników, twórca mógł pozwolić sobie na luksusowy, sportowy pojazd. Influencer postawił na Lamborghini Huracan, którego cena wynosi około pół miliona dolarów, czyli niemal dwa miliony złotych. Cena uzależniona jest od wyposażenia. Można się domyślić, że kwota wspomnianego egzemplarza jest wyższa ze względu na personalizację.

"Speed" nie mógł przegapić okazji, aby w tej sytuacji również nie oddać hołdu Cristiano Ronaldo. Samochód celebryty został mocno zmodyfikowany. Na poszczególnych elementach karoserii można dostrzec podobiznę kapitana reprezentacji Portugalii, jego numer na koszulce itd. Kiedy Darren Watkins odebrał pojazd w jednym z salonów Lamborghini, od razu oszalał z radości. Zaczął skakać, a następnie przytulił i pocałował swój pierwszy, wyjątkowy samochód.

- O mój Boże! O mój Boże! Samochód z Ronaldo?! Co jest ku***a?! Mój własny samochód z Ronaldo - wykrzyczał. - Jestem pierwszą osobą, która ma samochód z Ronaldo - powiedział w dalszej części nagrania. Zrobił to, odbierając kolejne auto Lamborghini, tym razem chodziło o model Urus. W ostatnich dniach opublikował też zdjęcia na Instagramie, gdzie pozuje z nowym wozem. Znalazło się też miejsce na wideo, gdy prowadzi pojazd.

Podczas wspomnianej gali Złotej Piłki "IShowSpeed" zaczepił również Josko Gvardiola. Cała sytuacja była bardzo niezręczna. - Hej, ty! Jesteś Gvardolijan? Gvardoliv? Tak mi piszą na czasie - mówił youtuber. - Coś się nie zgadza. To nieprawda - odpowiedział zmieszany i zażenowany obrońca Manchesteru City.