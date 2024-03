Schreiber tylko wstawiła zdjęcie i zaczęło się piekło. "W takim stroju do kościoła?"

Wiele dzieje się wokół Marianny Schreiber. Obecnie zawodniczka Clout MMA jest w trakcie rozstania z mężem, przez co Święta Wielkanocne spędza w nieco węższym gronie. W sobotę wybrała się do kościoła na poświęcenie pokarmów. Fani zwrócili uwagę na jej stylizację. Niektórym z nich nie przypadła ona do gustu. "Pięknie... Ale w takim stroju do kościoła?" - czytamy.

