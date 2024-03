Nie żyje prezes polskiego klubu. Miał 43 lata. "Samochód rozerwało na pół"

Do tragicznego wypadku samochodowego doszło w piątkową noc 29 marca. We wsi Różanki w województwie warmińsko-mazurskim, w okolicach Iławy, zginął Damian Paszynin - prezes piłkarskiego klubu Unia Susz. 43-latek z ogromną prędkością wjechał w drzewo. Śmierć poniósł od razu na miejscu zdarzenia. "To ogromna strata dla całej społeczności Unii Susz i nie tylko" - czytamy w mediach społecznościowych klubu.

3 AG, screen https://www.facebook.com/UniaSusz Otwórz galerię Na Gazeta.pl