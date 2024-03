To koniec. Polski kanał sportowy zmienia nazwę po latach

MWE Networks to grupa ogólnopolskich nadawców programów telewizyjnych, w której skład wchodzą kanały, takie jak TVC, Power TV, Nuta.TV, Kids, Junior Music, Home TV, Filmax czy Xtreme. Do tego grona należy zaliczyć również kanał Golf Channel Polska. Od marca 2017 roku kanał działał na licencji NBC Universal oraz PGA Tour. Założycielami projektu są Marek Sowa oraz Katarzyna Terej. W czerwcu zeszłego roku na stronie internetowej Golf Channel Polska poinformowano, że kanał ma zakończyć działalność. Dlaczego?

Polski kanał zmienia nazwę. Przedstawiono już nową ramówkę

Decyzję tłumaczono wzrastającą inflacją, osłabieniem złotówki na rynku walut oraz zwyczajnym brakiem spodziewanych przychodów. Wtedy to kanał został przejęty przez wspomnianą grupę MWE Networks, która teraz zamierza go odświeżyć.

Golf Channel Polska ma zmienić nazwę na Golf Zone. Do tej pory w ramówce kanału widniało wiele programów poświęconych golfowi: poradniki, publicystka, ale także transmisje z turniejów golfowych PGA Tour, programy edukacyjne czy rozrywkowe. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, teraz w ofercie kanału Golf Zone widzowie będą mieli możliwość obejrzeć wszystkie turnieje LIV Golf, w których udział weźmie Adrian Meronk. Polski golfista regularnie osiąga wiele sukcesów na arenie międzynarodowej.

Wniosek o zmianę nazwy kanału został złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zdaniem wymienionego źródła jego pozytywne rozpatrzenie to tylko formalność. Osoby działające przy Golf Zone wysłały już do dziennikarzy grafiki promujące ramówkę na najbliższe tygodnie. Oznacza to, że najprawdopodobniej od początku kwietnia kanał będzie nadawał pod nową nazwą. Golf Zone można wykupić m.in. w ofertach Polsatu Box czy Canal+.