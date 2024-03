Niebotyczny wynik w "Jeden z dziesięciu"! Rekord zagrożony. Na jedno pytanie był za dobry

Podczas wyemitowanego w środę 22 listopada popularnego programu "Jeden z dziesięciu" jeden z uczestników, Artur Baranowski, przeszedł do historii. Nie dość, że odpowiedział poprawnie na wszystkie możliwe pytania, to ustanowił rekord i wygrał odcinek. Baranowski dzięki osiągnięciu stał się osobą niezwykle popularną.

"Jeden z dziesięciu". Rekord był blisko. Padło piłkarskie pytanie

We wtorkowym odcinku rekord Baranowskiego był bliski wyrównania. Arkadiusz Kopeć dotarł do finału i pomylił się tylko w jednym pytaniu. Tadeusz Sznuk zapytał mężczyznę o to, w jakim kraju znajduje się słynne muzeum Muzeum Guggenheima. Problem w tym, że Kopeć zamiast nazwy państwa (Hiszpani) podał... nazwę miasta (Bilbao) i przez to nie przyznano mu punktów.

W finale nie zabrakło także pytania związanego ze sportem. Tym razem chodziło o piłkę nożną, a brzmiało ono następująco: Który z angielskich klubów ma ksywę "Młoty"?. Chodziło oczywiście o West Ham United, którego piłkarzem jest Łukasz Fabiański. Mężczyzna odpowiedział poprawnie bez chwili zawahania się.

Ostatecznie Kopeć zgromadził we wtorkowym programie 713 punktów, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii programu. Pełen podziwu wiedzy uczestnika był także sam Tadeusz Sznuk, który w trakcie programu kilkukrotnie podkreślał, że mężczyźnie idzie bardzo dobrze. Mieszkaniec Sosnowca za kilka tygodni wystąpi w wielkim finale i tam będzie miał okazję do poprawy tego wyniku i być może przebicia osiągnięcia Baranowskiego. Z pewnością widzowie będą wyczekiwać finału z niecierpliwością.