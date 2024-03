Karaś kontratakuje. Zamieścił zdjęcie. "Agresja, wyzwiska, groźby"

Robert Karaś, który całkiem niedawno pobił rekord świata w pięciokrotnym Ironmanie w Cletmont na Florydzie, po raz drugi wpadł na dopingu, o czym sam poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Otrzymałem informacje z USADA, że w moim organizmie nadal znajdują się pozostałości substancji, które wykryto u mnie po zawodach w Brazylii. Nie miałem możliwości przeprowadzenia badań antydopingowych przed ostatnim startem w USA. To niedozwolone. Niestety nadal mam w sobie pozostałości po tych substancjach. Nie wiem jeszcze, jakie konsekwencje formalne mnie czekają, ale nie to jest najważniejsze. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych - napisał Karaś na Insta Stories. W jego wersję mało kto jednak wierzy.

Michał Rynkowski - dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej - wyjawił, że triathloniście może grozić teraz wieloletnia dyskwalifikacja. Po kolejnej wpadce dopingowej na Roberta Karasia wylało się morze krytyki. - I co z tego, że złapany dwa razy na dopingu? Za chwilę zapewne walka w Fame MMA, znów promowanie w mediach, podcasty u celebrytów i udawanie sportowca. Piękny wzór do naśladowania dla młodzieży - stwierdziła tenisistka Urszula Radwańska.

Robert Karaś odpowiada na słowa krytyki. "Udowodnię, że mówię prawdę"

Karaś bardzo szybko odpowiedział na wiele krytycznych uwag pod swoim adresem. - Wiem, że sobie z tym wszystkim poradzę. Pomyślcie, jakby trafiło na kogoś innego. Myślę, że już takiej osoby, by z nami nie było. To, co wielu z Was robi, ta agresja, wyzwiska, groźby są nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. Pomyślcie, zanim napiszecie durny komentarz - napisał na swoim profilu na Insta Stories.

Zarzekał się przy tym, że jest niewinny i nadal będzie pracował ciężko. - A ja dalej robię swoje. Udowodnię, że mówię prawdę - dodał. Do odpowiedzi dodał swoje zdjęcie zrobione w samochodzie.

Kilka dni temu w jego obronie stanęła jego żona, Agnieszka Włodarczyk, która w sieci opublikowała obszerny wpis. - Wiem, że przez Twoją szaloną naturę, niektóre rzeczy robisz za szybko, zbyt spontanicznie, na wariata. Wiem, że nie lubisz czekać, chcesz wszystko naprawiać już. Udowadniać na już…Ale czasem się nie da, co pokazały ostatnie zawody. Tyle wysiłku, wyrzeczeń, pracy, tyle cierpienia… (...) Kochanie, wiem, że wrócisz silniejszy - napisała Włodarczyk.

Przypomnijmy, że osiem miesięcy temu Karasia przyłapano na dopingu po raz pierwszy - wtedy anulowano jego rekord świata w dziesięciokrotnym Ironmanie.