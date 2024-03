Kilka miesięcy temu Marianna Schreiber zerwała z wyznawanymi wcześniej wartościami i dołączyła do freak-fightowej federacji Clout MMA. Tam po wygranej z Moniką Laskowską miała zmierzyć się z "Gohą Magical", która została zatrzymana przez policję dzień przed ostatnią galą. Wszystkich tych wydarzeń w końcu nie wytrzymał Łukasz Schreiber. Poseł Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem mediów poinformował o separacji z żoną, która chętnie komentuje jego wypowiedzi.

Marianna Schreiber zagości na treningu klubu z ekstraklasy? "Z chęcią skorzystałabym z propozycji"

Chcąc zapomnieć o rodzinnych problemach, Marianna Schreiber wraz z córką i przyjaciółką udała się do Tajlandii. Okazuje się, że 31-latka jest człowiekiem wielu talentów. Na jednej z tamtejszych plaż wzięła piłkę, po czym w efektowny sposób zaczęła podbijać ją nogami i kolanami, popisując się przed kamerą. Na filmik z jej piłkarskimi wyczynami błyskawicznie zareagował profil... Wisły Płock. "Nie wiemy gdzie Pani jest, ale z taką formą zapraszamy na trening naszej drużyny kobiet" - napisał klub, którego męska sekcja występuje w I lidze.

Co na to Marianna Schreiber? Zawodniczka Clout MMA przyznała, że chciałaby zagościć w Płocku i spróbować swoich sił na boisku. "Z racji tego, że moja przygoda z freakfightami zaczęła się w Płocku to mam do Waszego miasta pewną słabość. A tak poważniej, to z dużą chęcią skorzystałabym z Waszej propozycji, ale…matka, doktorantka, żołnierz, zawodnik MMA… w zeszłym roku w maju skończyłam grać w jednym z warszawskich klubów. Aczkolwiek jeżeli propozycja będzie aktualna, to z chęcią odbyłabym taki trening po szkoleniu wojskowym - co Wy na to?" - zapytała Schreiber na X.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie zobaczymy ją nie tylko w oktagonie, ale i na murawie. Wcześniej była żona polityka obecnej opozycji przekazała, że dzień przed wyborami samorządowymi wraca do wojska. "Za 14 DNI idę do WOJSKA. To dzień przed wyborami. Dacie mi znać jak poszły? Chyba nie bardzo nawet chcę to sama sprawdzać" - informowała w mediach społecznościowych. W zeszłym roku była aktywistka polityczna odbyła dobrowolną służbę.