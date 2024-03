Liliana Lewińska jest określana wielką nadzieją polskiej gimnastyki. W lipcu zeszłego roku w Cluj-Napoce 15-latka została mistrzynią świata juniorek w gimnastyce artystycznej, wywalczając dwa złote medale w finale układu z maczugami i ze wstążką. Obecnie trenuje ją mama, czyli Krystyna Leśkiewicz-Lewińska, która jest byłą gimnastyczką i olimpijką z Atlanty z 1996 r. Lewińska od 2017 r. wygrywa mistrzostwa Polski w swojej kategorii. 15-latka marzy o tym, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o pomocy specjalistów: To już nie jest wstyd

- Na pewno chciałabym pojechać na Igrzyska Olimpijskie, te najbliższe w Paryżu. W maju są mistrzostwa Europy i jest jedno miejsce - opowiadała Liliana Lewińska w studiu "Dzień Dobry TVN". - Mama mnie motywuje i każdego dnia stawia przede mną wysokie cele. Wiem, że gdyby nie była moją trenerką, nie zdobyłabym tych medali i nie miałabym innych sukcesów - dodała w wywiadzie dla Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG). Teraz Lewińska ma za sobą debiut w seniorskiej rywalizacji.

Znakomity debiut 15-latki w Pucharze Świata. Pierwszy medal dla Polski w historii

Lewińska wzięła udział w zawodach Pucharu Świata w Atenach. Od razu zaprezentowała się ze świetnej strony, bo zajęła trzecie miejsce w układzie z obręczą z notą 33.700 pkt. Lepiej wypadła tylko Elwira Krasnobajewa z Bułgarii (34.300 pkt) i Sofia Raffaeli z Włoch (33.850 pkt). Lewińska jest pierwszą Polką, która wywalczyła medal w indywidualnej rywalizacji w Pucharze Świata. Warto dodać, że minimalny wiek startów to 16 lat, ale tutaj decyduje rok urodzenia, a nie miesiąc. Lewińska będzie obchodzić 16. urodziny w listopadzie.

Lewińska uzyskała naprawdę dobry wynik w Pucharze Świata w wieloboju. Na notę 123.100 pkt składał się układ z piłką (31.350 pkt), układ ze wstążką (28.200 pkt) i układ z maczugami (30.350 pkt). To dało Polce jedenaste miejsce ze stratą 1.900 pkt do podium. Do finału w układzie z piłką Lewińskiej zabrakło zaledwie 0.300 pkt.

Warto przypomnieć, że Lewińska wyjechała z mistrzostw Europy juniorów w Tel Awiwie w 2022 r. z trzema medalami: dwoma srebrnymi (układ z obręczą oraz układ z maczugami), a także jednym brązowym (układ ze wstążką). To były pierwsze medale Polski w ME juniorek w gimnastyce artystycznej od 1987 r.

Jak informuje Polski Związek Gimnastyczny, kolejne zawody Pucharu Świata z udziałem 15-letniej Lewińskiej odbędą się w dniach 10-15 kwietnia w Bułgarii.