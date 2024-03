Lewandowska wyjawiła swoje największe marzenie. "Kobiety będą to kochać"

Przed Robertem Lewandowskim teraz jedno z najważniejszych spotkań w reprezentacji Polski. Już w najbliższy wtorek dowiemy się, czy biało-czerwoni zagrają na mistrzostwach Europy. Ostatnim rywalem w finale baraży jest Walia, a mecz odbędzie się w Cardiff. - Nie ma co myśleć ani rozpisywać się zbytnio o tym meczu. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie żadnej euforii. Teraz przed nami jest prawdziwy egzamin i sprawdzian - mówił Lewandowski po meczu z Estonią, wygranym 5:1 na Stadionie Narodowym.

Poza tym Lewandowski wrócił do dobrej formy w Barcelonie. Tuż przed wylotem na zgrupowanie kapitan biało-czerwonych strzelił gola i zanotował dwie asysty w hitowym starciu z Atletico Madryt (3:0). Łącznie w 39 meczach ma 20 goli i 9 asyst.

Od samego początku dobrze w stolicy Katalonii czuje się jego żona Anna, która zaczęła tam prężnie rozwijać swoje biznesy. W jednym z wywiadów wspomniała, że chce otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. W dniach 14-17 marca zorganizowała Zdrowy Weekend w Barcelonie, który ma zachęcać ludzi do aktywności fizycznej. Bilety na to wydarzenie sięgały 600 euro, ale rozeszły się błyskawicznie. Dziennik "Mundo Deportivo" określił nawet Lewandowską mianem "luksusowej gospodyni". Teraz żona Roberta opowiedziała o dalszych planach zawodowych.

To główny cel Lewandowskiej. "To największe moje marzenie"

Lewandowska udzieliła krótkiego wywiadu portalowi party.pl, w którym podzieliła się planami nt. dalszej kariery zawodowej. Żona Roberta wskazała główny cel na najbliższe tygodnie oraz miesiące. Chodzi tutaj o markę kosmetyków. - To chyba jest największe moje marzenie, by podbić zagraniczną branżę. W naszej firmie chyba ja najczęściej zadaję pytanie: "Czy to już, czy kiedy?". Chyba mi tam najbardziej zależy ze wszystkich - powiedziała.

Mowa tutaj o firmie Phlov, która tworzy kosmetyki naturalne, ekologiczne i wegańskie, które mają pomóc w pielęgnowaniu i wspomaganiu organizmu. Lewandowska jest jedną ze współzałożycielek całej marki, która miała swoją premierę jesienią 2019 r.

- Natomiast takie są plany, żeby wejść na Hiszpanię, żeby spróbować, żeby chociaż wystąpić w Sephorze hiszpańskiej. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie. Plany to też jeśli chodzi o rozwój. Śledzimy trendy, zmieniamy wiele rzeczy, zmieniamy opakowania na bieżąco. No i wchodzi z czymś naprawdę nowym, co mogę tylko podpowiedzieć, że będzie coś poniekąd kojarzonego ze mną, czyli coś "glow", rozświetlenie. Na pewno coś bardzo fajnego. Na pewno kobiety będą to kochać - dodała Lewandowska.