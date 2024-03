Słynny przeciwnik Putina zabrał głos ws. zamachu w Rosji. Niepokojące słowa

Zamach terrorystyczny pod Moskwą, do którego doszło w piątkowy wieczór, przykuwa zainteresowanie mediów z całego świata. Wieczorem kilku uzbrojonych napastników otworzyło ogień w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku tuż przed koncertem zespołu Piknik. W strzelaninie zginęły 143 osoby. W dodatku zamachowcy zalali benzyną i podpalili obiekt, w którym wkrótce zapadł się dach. Sprawców nie udało się zatrzymać.

Garri Kasparow zaskoczył wpisem nt. zamachu pod Moskwą. Szokująca teoria. "Oczywiste podobieństwa"

Do zamachu przyznało się już Państwo Islamskie, co potwierdzili Amerykanie. Mieli nawet tuż przed atakiem ostrzegać Rosjan przed takim zagrożeniem. Ci jednak to zignorowali. W taką wersję nie wierzy jednak były mistrz świata w szachach i wielki przeciwnik Władimira Putina, Garri Kasparow. - ISIS?! Dlaczego Amerykanie to rozpowszechniają, a media mówią, że to "potwierdzone"? Jak to możliwe, że w Moskwie, jednym z najbardziej nadzorowanych miejsc na świecie, przy tak dużych środkach bezpieczeństwa, że nie można powiedzieć "nie dla wojny" i nie zostać aresztowanym w ciągu 30 sekund, trwało to tak długo, że uciekli? - napisał na platformie X.

Tym samym Kasparow wyraźnie zasugerował, że mogło dojść do celowej prowokacji, która uzasadni przyszłe agresywne działania rosyjskich władz. Już teraz portal Meduza poinformował, że w kraju zaczęto masowo rozsyłać powołania do wojska. - Poza oczywistymi podobieństwami do zamachów bombowych na mieszkania zleconych przez Putina oraz zaangażowania służb bezpieczeństwa w Biesłanie w Osetii Północnej nagła awaria technologii bezpieczeństwa i policji przypomina zabójstwo Borysa Niemcowa (rosyjskiego opozycjonisty, zamordowanego w 2015 r.) - dodał.

Szachista przywołał w ten sposób analogie historyczne, kiedy to podobne incydenty były wstępem do niepokojących działań. Chodzi o zamachy bombowe na budynki mieszkalne z 1999 r., które dały Putinowi pretekst do rozpoczęcia drugiej wojny czeczeńskiej czy zamach w szkole w Biesłanie z 2004 r. Tuż po nim prezydent Rosji wprowadził szereg reform, wzmacniających system bezpieczeństwa oraz osobistą władzę, a także przywrócił karę śmierci. Możliwe, że również i teraz wykorzysta sytuację do osiągnięcia politycznych celów.