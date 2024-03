Tańcula podczas ostatniej gali, na której wystąpił, przegrał z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. Teraz 33-latek przygotowuje się do kolejnej walki, która odbędzie się 13 kwietnia podczas Prime MMA 8 w Gorzowie Wielkopolskim.

Tańcula na co dzień jest także twórcą kanału "Deweloperzy z przypadku". W jednym z ostatnich filmików został zapytany, ile najwięcej zarobił za pojedynczą walkę. Jego odpowiedź była bardzo konkretna. - Ile? Pół miliona złotych - zdradził celebryta. Nie wiadomo jednak, które starcie Tańcula miał dokładnie na myśli. Niewykluczone, że chodziło o starcie z Jackiem Murańskim bądź Amadeuszem Roślikiem.

Tymi słowami potwierdził, że jego zarobki podobne są do tych, które otrzymuje we freak fightach Sebastian Fabijański. Kilka miesięcy temu na jaw wyszło, że w kontrakcie aktora jest zapis o zarobkach wysokości 500 tysięcy złotych za walkę. W ostatnim czasie zarobił więc 1,5 miliona złotych.

O ile Fabijański w klatce już raczej się nie pojawi, to fani zobaczą w niej Tańculę. 13 kwietnia zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Będzie to zakończenie trwającego od wielu miesięcy konfliktu między oboma mężczyznami. Wielokrotnie dochodziło do nich do ostrych wymian słownych. Teraz wejdą do klatki. "Przygotujcie się na show, jakiego jeszcze nie było! W ostatnich miesiącach między panami jest bardzo gorąco, żaden z nich nie szczędzi słów na swojego rywala" - czytamy w zapowiedzi gali. Można spekulować, że za to starcie Tańcula również zgarnie niemałe pieniądze.