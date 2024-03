Znany Rosjanin był w środku. Mówi, co pomyślał, gdy zaczął się zamach

W ataku terrorystycznym na Crocus City Hall pod Moskwą zginęło kilkadziesiąt osób. Liczba ofiar stale rośnie. Sala koncertowa została doszczętnie zniszczona w pożarze. Nie ma jasności co do tego, kto odpowiada za ten zamach. Wśród ocalałych jest rosyjski komentator sportowy Wiktor Gusiew, który postanowił skomentować tragiczne wydarzenia z piątkowego wieczoru. Był na koncercie, podczas którego doszło do ataku.

