Dyrektor POLADA obnażył brutalną prawdę o Karasiu

Karaś poinformował za pomocą mediów społecznościowych o wynikach testów antydopingowych, które przeprowadziła USADA - Amerykańska Agencja Antydopingowa - jednocześnie tłumaczył, że Amerykanie wykryli u niego pozostałości substancji, na których przyłapano go wcześniej. Okazuje się, że to nie do końca prawda - tylko jedna z dwóch poprzednich substancji została wykryta ponownie, druga jest całkowicie nowa.

Szef POLADA mówi wprost, co grozi Karasiowi. Wieloletnia dyskwalifikacja

Już po publikacji oświadczenia przez Karasia, wiary nie dawał im Michał Rynkowski z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), który w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że drostanolon, który wykryto u Karasia, utrzymuje się w organizmie do 30 dni. Z triathlonisty szydzili nawet inni polscy sportowcy. Krytykujące go wpisy zamieścili w mediach społecznościowych m.in. Szymon Ziółkowski czy Agnieszka Kobus-Zawojska. "No, ale wiadomo, że normalny to on być nie może" - pisał ten pierwszy.

Szef POLADY o wątpliwościach związanych z wersją Roberta Karasia, opowiedział również w rozmowie z TVP Sport.

- Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy od USADA w próbce zostały wykryte dwie substancje: drostanolon i klomifen. Zgodnie z literaturą naukową steroidy anaboliczno-androgenne, w tym również drostanolon, utrzymują się w organizmie około 30 dni. To zależy od dawek, częstotliwości przyjmowania, treningu, diety itd. Jednak scenariusz, że ta substancja miałaby się utrzymywać przez okres ponad 8 miesięcy, bo tyle minęło od ostatniej kontroli, to jest nieprawdopodobne - skwitował wprost szef POLADA.

I dodał: - Stosunkowo długo może się utrzymywać klomifen, nawet kilka miesięcy, ale to substancja, która nie była wykryta poprzednio. 30 maja 2023 roku wykryto drostanolon, jak teraz, ale również meldonium.

A co dla Roberta Karasia może oznaczać ewentualna dyskwalifikacja ze strony USADA? Okazuje się, że kara od Amerykanów może być sroga i wynieść nawet osiem lat. To jednak zależy od dodatkowych czynników.

- Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest fakt, czy agencja potraktuje to naruszenie jako drugie, czy jako pierwsze? Jeśli zostanie potraktowane jako drugie, a możliwe, że takim tropem pójdzie USADA, zawodnikowi grozi osiem lat dyskwalifikacji. Nie jest to jednak w stu procentach oczywiste, dlatego że federacja, która wydała poprzednią decyzję, czyli Międzynarodowa Federacja Ultratriathlonu, nie jest sygnatariuszem kodeksu. Mimo że posługuje się praktycznie identycznymi przepisami, co w światowym kodeksie antydopingowym, to sama organizacja sygnatariuszem nie jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wynik analizy był przeprowadzony w laboratorium akredytowanym przez światową agencję antydopingową, te przepisy są zbieżne, to można się pokusić o interpretację, że to naruszenie będzie traktowane jako recydywa. Wtedy może być kara do ośmiu lat dyskwalifikacji - zdradził.

Teraz wszystko zależy od wyników, które da badanie próbki B - jeżeli Karaś się na nie zdecyduje - mało kto wierzy jednak w jego niewinność. Co będzie dalej z triathlonistą? Urszula Radwańska uważa, że poważnych konsekwencji nie poniesie. "Za chwilę zapewne walka w Fame MMA, znów promowanie w mediach, podcasty u celebrytów i udawanie sportowca" - przewiduje tenisistka w mediach społecznościowych.