Lewandowska powiedziała, jak odżywiają się jej córki. Wśród Polaków zawrzało

Anna Lewandowska chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym ze zdrowym stylem życia. Organizuje obozy sportowe i sprawia, że wiele osób zmienia swoje nawyki. Kobieta jest między innymi właścicielką linii produktów Food by Ann.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyjątkowa chwila dla rodziny Lewandowskich. "Zapamiętamy to do końca życia"

Lewandowska zdradziła, jak karmi dzieci. I się zaczęło

35-latka w czwartkowy wieczór miała okazję obserwować mecz reprezentacji Polski. Z pewnością było to dla niej wyjątkowe wydarzenie - jej męża Roberta na boisko wyprowadzała ich starsza córka Klara.

- Bardzo się denerwowała. Ona jest emocjonalna i stresuje się wieloma rzeczami, więc w ten sposób się przełamała. Dla mnie, dla nas, to było wyjątkowe uczucie. Dla Klary oczywiście też - powiedział po meczu napastnik.

Zanim jednak doszło do meczu, w czwartkowy poranek, Lewandowska gościła w programie "Onet Rano". Wspólnie z Tomaszem Rożkiem odpowiadała na pytania Łukasza Kadziewicza. Spotkanie dotyczyło zdrowego odżywiania.

Influencerka postanowiła podzielić się z odbiorcami nawykami żywieniowymi, których stara się uczyć swoje córki. Przyznała, że pomimo młodego wieku obie dziewczynki są świadome tego, co wkładają do sklepowego koszyka.

- Myślę, że są przyzwyczajone do tego, co jest w lodówce. Potrafią rozpoznać, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Ja pozwalam im spróbować jak są jakieś urodziny - słodyczy lub tortu. W Hiszpanii jest tego dużo. Najpierw im tłumaczę, jaka będzie konsekwencja zjedzenia tego i jak mogą się czuć, żeby to sobie wyobraziły i faktycznie przychodzą później i mówią: 'Mamusiu, boli mnie brzuszek, nie dobrze się czuje, to dla mnie za słodkie". Przypominam im następnym razem: "Pamiętasz, jak się czułaś?". Klara potrafi to rozpoznać i powiedzieć: "To będzie dla mnie za słodkie, wolę nie" albo "Wiesz co, mama, ja tylko spróbuję, bo wszyscy jedzą" - powiedziała Lewandowska.

Pomimo tak - wydawać by się mogło - pozytywnych słów i dawania przykładu w kwestii odżywiania dzieci, nie wszystkim internautom spodobało się postępowanie Lewandowskiej. Oczywiście część z nich doceniła starania kobiety w edukowanie swoich dzieci, natomiast niektórzy uznali, że jest zbyt rygorystyczna w kwestiach żywieniowych. Onet postanowił opublikować fragment rozmowy na Instagramie. W komentarzach zawrzało.

"Biedne dzieci", "Od kiedy pszenica nie jest zdrowa? Chyba, że ma się celiakię, bo awitaminozy, choćby z grupy B często powstają z niedoboru zbóż", "Schiza", "Patologia wpajana od małego" - to tylko niektóre z krytycznych komentarzy wypowiedzianych pod adresem Lewandowskiej.