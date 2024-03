Po debiucie we freak fightach Marianna Schreiber kolejną walkę w Clout MMA miała stoczyć z Małgorzatą Zwierzyńską. "Goha Magical" została jednak zatrzymana przez policję dzień przed pojedynkiem, przez co ostatecznie nie doszło do starcia. W tamtym okresie 31-latka dowiedziała się również, że jej małżeństwo się rozpada. Dowiedziała się, ponieważ jak twierdzi, o planach męża usłyszała w mediach. - Usiadłam na kanapie i myślałam, że życie mi się wali, nie ma sensu - mówiła o separacji z posłem PiS.

Łukasz Schreiber wprost o rozstaniu z żoną: Ktoś, kto mnie nie lubi, w nic nie uwierzy

Ostatnio w wywiadzie dla "Radia Zet" Łukasz Schreiber nieco szerzej wypowiedział się nt. rozpadu małżeństwa, choć mimo wszystko ten temat był dla niego dosyć kłopotliwy. Polityk obecnej partii opozycyjnej przyznał, że przez kontrowersje medialne związane z Marianną Schreiber jego życiem zainteresowały się media.

- Co jest dla pana ważniejsze: polityczna kalkulacja czy życie rodzinne? - zapytała Łukasza Schreibera Beata Lubecka z "Radia Zet". - To jest takie pytanie, na które chyba nie ma wątpliwości, jak odpowiedzieć. [...] Wie pani doskonale, z jakiego powodu to się bierze. Całe moje życie, przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu jakiegoś "Big Brothera". Tak to wyglądało. Ja cały czas milczę, milczałem, nie komentuję, nie oceniam - powiedział Łukasz Schreiber.

Na zarzuty dotyczące tego, że Schreiber sam wywołał aferę, informując w mediach o rozstaniu z żoną, rozmówca nazwał swoją wypowiedź "krótkim, dość suchym komunikatem". Oprócz tego polityk PiS zaznaczył, że jego decyzja nie jest związana z trwającą kampanią wyborczą na prezydenta Bydgoszczy. - Nie ma to nic wspólnego z kampanią. Każdy, w każdym podręczniku by powiedzieli, że to jest błąd - mówił 36-latek.

Co ciekawe, Marianna Schreiber dosyć szybko odpowiedziała na słowa męża z przytoczonego wywiadu. "Odnośnie wczorajszej wypowiedzi mojego męża w 'Radiu Zet'. Od wczoraj dostałam kilka wiadomości, chociażby od osób, które nas znają, również rodziców dzieci. Sprowadzają się one do jednego: Marianna, przecież my wiemy. Nie musisz niczego, nikomu udowadniać... Z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle: chyba nikt nie zna mojego męża tak dobrze, jak ja. Dlatego, że to tata mojej córeczki - zamknę usta w tej sprawie" - napisała w czwartek zawodniczka Clout MMA na InstaStories.