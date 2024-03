Boniek zobaczył sceny w Sejmie i nie wytrzymał. Zakpił z polityka PiS [WIDEO]

"Przepraszam, co to za debil?" - pisał w czerwcu zeszłego roku Zbigniew Boniek, kiedy zobaczył post Jacka Ozdoby. Wtedy to polityk PiS-u po zwycięstwie reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Niemcami (1:0) umieścił nazwisko Donalda Tuska obok flagi naszych zachodnich sąsiadów. Później były prezes PZPN wchodził w medialne potyczki z innymi politykami byłej partii rządzącej, takimi jak Jacek Sasin, Janusz Kowalski czy Przemysław Czarnek, któremu Boniek wytykał "otyłość galopującą".

Zbigniew Boniek znów uderzył z Ozdobę. "Walczy o podium"

Teraz wiceprezes UEFA rzadko kiedy przeoczy okazję na wymowne skomentowanie tego, co dzieje się w Sejmie. Ostatnio wspomniany Ozdoba wyszedł na mównicę, po czym w mało kulturalny sposób zwrócił się do ministra sportu Sławomira Nitrasa. - Mam takie pytanie: bo jest jedna grupa, która się cieszy (z rządów koalicji - red.) - to 20 tys. więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia? W ramach czego? Docenienia, że na was zagłosowali? - zaczął Ozdoba.

- Cicho bądź tam, Nitras. Przedawkowałeś politykę już dawno. Tak samo cieszę się, że "naleśnik" cicho siedzi. I ty też "King-Kong" cicho siedź" - krzyczał polityk PiS-u w stronę posłów Koalicji Obywatelskiej.

Wideo z wystąpieniem 32-latka skomentował Zbigniew Boniek, który wbił kolejną szpilkę w stronę polityka obecnej opozycji. Tym razem obyło się jednak bez wyzwisk. "Dzielnie walczy o podium, szacunek" - napisał ironicznie były prezes PZPN na X, dodając kilka emotikonów. Jak widać, panowie nadal lubią "wymieniać się uprzejmościami" w mediach społecznościowych.

Po tym, jak Boniek nazwał Jacka Ozdobę "debilem", polityk PiS-u miał okazję do rewanżu po blamażu reprezentacji Polski przeciwko Mołdawii w eliminacjach do mistrzostw Europy. 68-latek przewidywał, że mecz zakończy się zwycięstwem naszej kadry 4:0. Tymczasem to Mołdawia sensacyjnie triumfowała 3:2, a Ozdoba sarkastycznie nazwał byłego prezesa PZPN "wizjonerem". Jak na razie polityk nie odniósł się do "walki o podium", o której ostatnio napisał Zbigniew Boniek.