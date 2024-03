Anna Lewandowska w swojej działalności stara się propagować aktywnie spędzanie czasu, również przez dzieci. Aby ich do tego zachęcić, wraz z popularyzatorem nauki Tomaszem Rożkiem przygotowali wyjątkową akcję, skierowaną do najmłodszych oraz ich rodziców.

Anna Lewandowska i Tomasz Rożek ruszają z akcją Sport. To lubię. "Ruch to nie nudna konieczność"

Lewandowska, Rożek oraz Fundacja Nauka. To lubię wystartowali z akcją "Sport. To lubię". Jej cele trenerka przedstawiła w mediach społecznościowych. "Znacie to na pewno: filmowi superbohaterowie łączą siły, by mierzyć się z wyzwaniem większym od nich samych. Tak zrobiliśmy też i my. (...) Przekonamy Was, że codzienny ruch nie powinien być odsuwany na dalszy plan. To inwestycja w zdrowie na lata i świetny sposób na budowanie relacji rodzinnych. Chcemy poderwać dzieciaki z kanap i rozkochać je w ćwiczeniach. Najmłodsi mają dziś do wyboru dużo opcji spędzania czasu. No i weź bądź tu rodzicu mądry, jak zachęcić je akurat do aktywności fizycznej..." - czytamy. - Chcę, byście polubili wspólną aktywność fizyczną i przede wszystkim rodzinnie dbali o siebie i spędzali wspólnie czas - powiedziała w nagraniu.

- Regularnie pojawiają się badania, które alarmują o stanie zdrowia i kondycji polskich dzieci. Oczywiście moglibyśmy przekazywać je dalej, ale nie na tym nam zależy. W akcji "Sport. To Lubię" łączymy dwa tylko z pozoru odległe światy - sportu i nauki - bo wierzymy, że daje to szansę wprowadzić realną zmianę w społeczeństwie. Dostarczamy rodzicom konkretne narzędzia, z pomocą których łatwo zakochają dzieci w sporcie - powiedział Rożek w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

W ramach akcji planowane są liczne działania, przygotowanych zostało także wiele materiałów dla dzieci i rodziców. Wszystko będzie można łatwo znaleźć na stronie www.sporttolubie.pl, jak również na profilach akcji w mediach społecznościowych.

Kampanię przygotowała Fundacja Nauka. To Lubię, a patronat merytoryczny nad akcją objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.