Pudzianowski pokazał swój trening. Co za forma! Maszyna [WIDEO]

W czerwcu zeszłego roku podczas gali XTB KSW Colosseum Mariusz Pudzianowski został sensacyjnie znokautowany przez Artura Szpilkę, który dopiero co zaczyna przygodę z MMA. Wtedy ostatni raz kibice widzieli byłego strongmana w klatce. Pod koniec 2023 roku w mediach pojawiły się plotki, że Pudzianowski może dołączyć do freak-fightowej federacji Fame MMA. Sam zawodnik szybko zdementował te informacje.

Tak trenuje Mariusz Pudzianowski. Potężne obciążenia

- Przychodzą do mnie federacje freak fightowe. Proponują mi dużo większe pieniądze niż w KSW. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką, najem się. Chochlą bym się udławił [...] Pieniądze to nie wszystko. Jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Zaufanie budujesz dwadzieścia lat. Nigdy się na nich nie zawiodłem. Pracujemy razem piętnaście lat i de facto mi umowa jest niepotrzebna - mówił niedawno "Pudzian" o współpracy z KSW.

Obecnie pięciokrotny mistrz świata strongmanów przygotowuje się do kolejnego pojedynku, jednak w międzyczasie dba o nienaganną, umięśnioną sylwetkę. Na profilu Instagram, gdzie obserwuje go 765. tysięcy użytkowników, Mariusz Pudzianowski udostępnił krótkie wideo jednego z ostatnich treningów. "Sobota! Przysiady do 200 kg mocne i dość!" - czytamy w opisie.

Na filmiku widać, jak 47-latek z 200-kilogramową sztangą bez żadnego problemu wykonuje kilka przysiadów. Forma byłego siłacza jest naprawdę imponująca. Na koniec Pudzianowski podszedł do kamery, aby pochwalić się rozbudowaną klatką piersiową. "Jeszcze z taką łatwością... Pudzian, masz tam jeszcze dużo zapasu" - napisał jeden z fanów. Ćwiczenia z pewnością pomagają byłemu strongmanowi w utrzymaniu kilkudziesięciocentymetrowego bicepsa.

Kiedy kolejny raz zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego w klatce KSW? Kilka tygodni temu Martin Lewandowski zdradził, że zawodnik wystąpi na jednej z gal jeszcze w pierwszej połowie tego roku. - Maj, a może czerwiec. Będzie to na pewno przed wakacjami - powiedział współzałożyciel KSW.