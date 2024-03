Uratował rodziców z pożaru i sam walczył o życie. Nowe wieści ze szpitala

Mark Coleman w 1997 roku został pierwszym w historii mistrzem wagi ciężkiej federacji UFC, a w 2010 roku zakończył sportową karierę. Później został wprowadzony do galerii sław "UFC Hall of Fame". Kilka dni temu po raz kolejny dał wyraz tego, że jest prawdziwym wojownikiem. Wszedł do płonącego domu rodziców w Toledo w stanie Ohio, by ratować ich życie. Matka i ojciec 59-latka przeżyli, a on sam trafił do szpitala.

Mark Coleman uratował rodziców z pożaru. Nowe wieści o stanie zdrowia legendy UFC

Coleman po bohaterskiej akcji został przetransportowany helikopterem ratunkowym do szpitala. Tam lekarze usunęli sadzę z jego płuc, ale były fighter miał pozostawać tylko częściowo przytomny. Czuwała nad nim rodzina, a stan 59-latka był dość stabilny.

Wiele wskazuje jednak na to, że członek galerii sław UFC bardzo powoli wraca do zdrowia. W mediach społecznościowych pojawił się materiał wideo, na którym uwieczniono moment, kiedy Coleman przebudza się w szpitalu. Widzimy na nim moment, kiedy przytula córki i zaczyna rozmawiać. Nie jest w pełni sił, ale wraca do zdrowia.

CNN poinformował, że były zawodnik UFC oddycha samodzielnie, a informacja ma pochodzić od jednej z jego córek. Sam Coleman również powiedział kilka słów po wybudzeniu się. - Dobry boże, jestem takim szczęściarzem, że moi rodzice żyją. Jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - powiedział 59-latek w materiale wideo w serwisie Instagram. Wypowiedź można zobaczy TUTAJ.

"Cieszę się, że wszystko w porządku" - napisał obecny zawodnik UFC Jon Jones. "Jestem bardzo szczęśliwy, że jest okej, bracie" - dodał z kolei Stipe Miocić.

Mark Coleman karierę w MMA zakończył z rekordem 16 wygranych i 10 porażek. Przed walkami w klatce był zapaśnikiem i wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.