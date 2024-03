- Dzwonił do mnie parę dni temu i powiedział: "Tomasz, zróbmy to jeszcze raz". Odpowiedziałem mu: Mamed, wszystko fajnie, tylko jest teraz kolejka, bo ja mam stoczyć dwie walki na FAME MMA, z których pierwsza jest w maju. Musisz być oczekującym - powiedział Tomasz Adamek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą na kanale YouTube dziennikarza. Tym samym pięściarz rozpętał prawdziwą medialną burzę.

Tomasz Adamek chlapnął, a środowisko MMA nie wytrzymało. "Ojcowska reprymenda"

Słowa Adamka ekspresowo w mediach społecznościowych zdementował Mamed Chalidow. - Byłem trochę zdziwiony, powiem szczerze. Okazało się, że ja do Tomka dzwoniłem, a ja nawet nie mam do niego numeru telefonu. Nie wiem, o co chodzi - mówił Chalidow w wywiadzie na kanale Klatka po Klatce. W mediach społecznościowych umieścił też zdjęcie, jak stoi w kolejce i podpisał je: "Po wymyślonym telefonie, ja stojący wyimaginowanej kolejce".

Najwyraźniej niedawny rywal Adamka wziął sprawę na żarty, ale reszta środowiska MMA nie była tak łagodna dla pięściarza. "Tomek... ale Mameda to ty szanuj chopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek" - napisał Jan Błachowicz, a swoje dodał też Łukasz "Juras" Jurkowski. "Jak Adamek ma szanować kogokolwiek skoro nie szanuje nawet siebie?" - napisał.

- Zupełnie niepotrzebne dla klasy zawodnika i osoby, która zapisała się na kartach historii boksu. Powiedział, zanim pomyślał. Myślę, że taka ojcowska reprymenda się przyda Adamkowi, bo to było zupełnie niepotrzebne - przekonywał z kolei Michał Materla. Środowisko stanęło więc za Chalidowem, a Adamka nieco przygasiło.

Mateusz Borek broni Tomasza Adamka. "To się niepotrzebnie rozlało

Sam Tomasz Adamek do swojej wypowiedzi więcej się nie odniósł. Zrobił to za niego przyjaciel i promotor Mateusz Borek, który wspiera go w przygotowaniu do kolejnych walk. Dziennikarz uważa, że rozpętana przez środowisko burza jest niepotrzebna.

- Myślę, że trochę się to niepotrzebnie rozlało. Tomek w ogóle nie miał takich intencji, jakie zostały odebrane przez wielu dziennikarzy i zawodników. Widzę, że niektórzy zawodnicy MMA… idą moim zdaniem o most za daleko określając go w sposób nieładny - stwierdził Borek na Kanale Sportowym.

Dalej dziennikarz przekonywał, że Adamek nie miał na myśli tego, co faktycznie powiedział. - To prawdopodobnie było mocno niefortunne stwierdzenie o "ustawieniu się w kolejce". Mamed zareagował z dystansem, z poczuciem humoru. Bardziej chodziło o to, że nie jest w stanie zrobić walki rewanżowej z Mamedem, jeśli ona się nie odbędzie w ramach federacji FAME, tylko miałaby się odbyć w KSW - dodał Borek i przyznał, że Adamek powinien użyć innych słów i nie byłoby sprawy.

Teraz Tomasz Adamek będzie walczył nie w KSW, a w federacji FAME MMA. Pierwszą walkę dla tej organizacji stoczy w maju, a jego rywalem będzie YouTuber Patryk "Bandura" Bandurski.