Nie jest katolikiem, ale ksiądz pamięta go z lekcji. Oto religia Piotra Żyły

25 - obecnie takie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata zajmuje Piotr Żyła, który do pierwszego Stefana Krafta traci aż 1655 punktów. Trwający sezon jest fatalny dla polskich skoczków. Podczas ostatniego konkursu w Trondheim Żyła zajął 29. miejsce. Komplet naszych zawodników zdobywał punkty, jednak i tak powodów do radości nie ma zbyt wiele. "Coś takiego stało się dopiero trzeci raz tej zimy, a to był już 28. konkurs. W środę w Trondheim punkty Pucharu Świata wyskakało pięciu Polaków. Ale w tym przypadku 5/5 to wcale nie jest 10/10. Nasi zawodnicy znów byli tłem dla najlepszych" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Taką religię wyznaje Piotr Żyła. Ksiądz ujawnia. "Ma w domu Biblię"

Okazuje się, że Piotr Żyła należy do grona wyznawców mało znanej religii, z którą utożsamia się zaledwie 70 tys. wiernych w Polsce. Mowa o Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Największa grupa wyznawców tego odłamu religijnego znajduje się w na Śląsku Cieszyńskim. O wierze reprezentanta Polski w skokach narciarskich kilka lat temu w wywiadzie dla portalu bielskobiała.naszemiasto.pl opowiedział ksiądz Jan Bryt - proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku.

- Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci - katolicki i ewangelicki. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej - ujawnił ksiądz, dodając, że "lekcje religii z Piotrem były wielką przyjemnością. Należy do bardzo pogodnych ludzi".

We wspomnianej rozmowie ks. Bryt przyznał także, że w 2017 roku Piotr Żyła został odznaczony przez Parafię Ewangelicką w Szczyrku medalem z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. Ponadto polski skoczek zasadził drzewko w Ogrodzie Reformacji obok tamtejszej parafii. Żyła regularnie wspiera również wszelkie inicjatywy związane z jej działalnością.

To jednak niejedyne odznaczenie. Cztery lata później sportowiec został uhonorowany przez parafię w Szczyrku medalem w kształcie róży Lutra za propagowanie dialogu między kościołem ewangelickim a katolickim. Jak widać, Piotr Żyła mocno angażuje się w swoją religię, która w Polsce jest dosyć niszowa.