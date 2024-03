Nie dla Rosjan i Białorusinów na igrzyskach. Jasny apel do MKOl. Jest odpowiedź

Międzynarodowy Komitet Olimpijski w grudniu zdecydował, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wystartować we Francji w neutralnym statusie. Warunki są dwa: niepopieranie wojny w Ukrainie i nieposiadanie związków z armią.

Kraje nadbałtyckie protestują. Chodzi o Rosję

Nie wszystkim jednak podoba się pomysł uczestnictwa rosyjskich sportowców na igrzyskach w Paryżu. Jeszcze w lutym portal Inside The Game przekazywał, że Komitet Olimpijski Ukrainy wysłał list do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha. Prosił w nim o zbadanie zachowania rosyjskich i białoruskich sportowców. Twierdził, że niektórzy z nich nie spełnili wcale narzuconych warunków.

Podobne pismo miały dostarczyć komitety krajów nadbałtyckich. Estończycy, Łotysze i Litwini, jak informuje Inside The Game, wspólnie zgłosili się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o rosyjskich i białoruskich sportowców, a także ich potencjalny udział w igrzyskach i obecność podczas ceremonii otwarcia.

- Nadbałtyckie Komitety Olimpijskie wyraziły stanowcze przekonanie, że decyzja o dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich jest nieakceptowalna w obliczu trwającej wojny w Ukrainie - pisze Inside The Game.

Portal cytuje także treść listu skierowanego do MKOl. - Komitety Olimpijskie Narodów Bałtyckich: Estonia, Łotwa i Litwa, a także cała nasza społeczność sportowa, są zszokowane dwuletnią wojną na terytorium Ukrainy. Razem ponawiamy nasz sprzeciw i dezaprobatę wobec decyzji Zarządu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącej dopuszczenia neutralnych indywidualnych sportowców z rosyjskimi i białoruskimi paszportami do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Stanowczo popieramy wcześniej wyrażone stanowisko Komitetów Olimpijskich Narodów Bałtyckich i jesteśmy przekonani, że nie mogą one uczestniczyć w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku pod żadnymi okolicznościami - napisano w piśmie.

Komitety zaapelowały o udostępnienie dokumentu technicznego lub kompleksowego opisu procedury. Obawiają się, czy uda się wyeliminować wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania - tak sportowców, jak i władz państwowych.

Agencja RIA Novosti Sport, którą cytuje portal championat.com, dowiedziała się od MKOl, czy kryteria z grudnia 2023 roku dotyczące uczestnictwa sportowców zostaną zmienione.

- Zasady te zostały sformułowane i opublikowane 8 grudnia 2023 roku. Nie zostaną one zmienione. W odniesieniu do wdrożenia tych zasad Komitet Wykonawczy IOC podejmie odpowiednie decyzje podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu - donosi, cytując słowa oświadczenia IOC.