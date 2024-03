Nie grał dla klubu od sześciu lat, ale i tak dali mu kontrakt. Niewiarygodny powód

W 2012 r. Andrew Toles został wybrany w trzeciej rundzie draftu MLB przez Tampa Bay Rays. Zawodnik miał wtedy raptem 20 lat. Na ligowy debiut przyszło mu jednak czekać do 8 lipca 2016 r. Toles po raz pierwszy zagrał wtedy w barwach Los Angeles Dodgers.

W tym klubie Amerykanin grał do 2018 r. Wiosną 2019 r. Toles nie stawił się na wiosennych treningach drużyny. Jak poinformowano, powodem jego absencji były problemy osobiste. Chociaż zawodnik podjął próbę powrotu do zajęć, to ta nigdy się nie powiodła, a Toles już nigdy nie zagrał w MLB.

Zawodnik, który w barwach Los Angeles Dodgers rozegrał łącznie 96 meczów, w 2020 r. został znaleziony na lotnisku Key West na Florydzie. Toles stwierdził wtedy, że jest bezdomny. Rok później jego ojciec ujawnił, że były baseballista cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową oraz schizofrenię. Siostra byłego zawodnika dodała, że od 2019 r. odwiedził on ponad 20 ośrodków zdrowia psychicznego.

- Przed nami wielkie wyzwania. Mój syn momentami zachowuje się jak zombie. Widziałem, jak kiedyś w telewizji oglądał baseball. Nie sądzę, by rozumiał, co docierało do jego oczu i uszu - mówił w wywiadzie Toles senior.

Klub MLB pomaga byłemu zawodnikowi

W trudnej sytuacji fenomenalnie zachowali się LA Dodgers. Klub, w którym grał Toles, kiedy tylko dowiedział się o problemach zdrowotnych zawodnika, wpisał go na specjalną listę płac, która pozwala zachować prawa do gracza bez wliczania go do limitu aktywnego składu.

Oznacza to, że Toles nie zarabia pieniędzy za grę, ale oficjalnie pozostaje zawodnikiem LA Dodgers. Dzięki temu wciąż może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jakie oferuje mu klub, w którym grał przez dwa sezony.

W czwartek po południu media obiegła informacja, że LA Dodgers kolejny raz przedłużyli umowę z Tolesem. Klub co roku oferuje byłemu zawodnikowi nową umowę tylko po to, by ten mógł walczyć z problemami zdrowotnymi.

Chociaż Toles ostatni raz zagrał w LA Dodgers, to umowa została przedłużona już szósty raz z rzędu. - To przepiękne zachowanie, kocham to. To coś dużo więcej niż sport - powiedział Tom Koehler. To zawodnik, który w 2017 r. podpisał kontrakt z LA Dodgers, jednak przez kontuzję ramienia nigdy nie zagrał w ich barwach.