Przełom ws. zabójstwa mistrzyni. Jej mąż stanął przed sądem

Rohan Dennis to jeden z najbardziej utytułowanych i utalentowanych kolarzy w historii. W dorobku posiada wiele medali międzynarodowych imprez, w tym sześć złotych krążków mistrzostw świata czy srebro i brąz wywalczone na igrzyskach olimpijskich. 31 grudnia 2023 roku jego życie zamieniło się w koszmar. Tego dnia został zatrzymany przez policję w związku z tragicznym wypadkiem żony Melissy Hoskins, z którą doczekał się dwójki dzieci. W końcu ruszył proces w sprawie 33-latka. Po raz pierwszy stanął przed sądem.

Dalszy ciąg sprawy Rohana Dennisa. Stanął przed sądem. W najgorszym wypadku wyjdzie z więzienia dopiero przed 50-tką

Melissa została potrącona przez samochód typu pick-up. Szybko trafiła do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne i po kilku godzinach zmarła. Później wyszły na jaw przerażające okoliczności zdarzenia. "32-latka rzekomo wskoczyła na maskę Volkswagena Amaroka i chwyciła się klamki drzwi, po czym pojazd odjechał, a ona upadła na ziemię. Hoskins miała być ciągnięta przez auto, a zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu sąsiadów" - pisał "Daily Mail". Za kierownicą miał rzekomo siedzieć właśnie jej mąż.

I choć Dennis szybko trafił do aresztu, to wyszedł z niego za kaucją i do rozprawy przystępował z tzw. wolnej stopy. Postawiono mu zarzut spowodowania śmierci wskutek jazdy bez należytej ostrożności i narażenia życia.

Jak donosi isport.blesk.cz, w końcu doszło do przełomu. W czwartek 14 marca odbyła się pierwsza rozprawa. Kolarz stanął przed sądem w Adelajdzie, ale nie odezwał się ani słowem. Nie odpowiadał też na pytania reporterów.

Dennisowi grozi surowa kara

Do rozstrzygnięcia w sprawie jak na razie nie doszło - nie zapadł żaden wiążący wyrok. Prokuratura złożyła wniosek o odroczenie rozprawy o kolejne pięć miesięcy w celu dokładniejszego zbadania okoliczności tego tragicznego wypadku. Kolejny termin wyznaczono na 6 sierpnia. Jak informują dziennikarze, Australijczykowi grozi nawet 15 lat więzienia.

Śmierć Melissy wstrząsnęła całym światem kolarskim, tym bardziej że sama także rywalizowała w tej dyscyplinie. I to z sukcesami. Jednym z medali, jakie wywalczyła, było złoto MŚ w drużynie. Występowała też na igrzyskach olimpijskich. Osierociła syna i córkę. Za Rohana Dennisa wyszła w 2017 roku.