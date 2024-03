Boniek wchodzi w nowy biznes. Ogromne zaskoczenie! "Zapraszamy"

Zbigniew Boniek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zazwyczaj zabiera głos głównie w sprawach sportowych, choć coraz częściej wypowiada się również na tematy polityczne i spierał się już kilkakrotnie z politykami. Chętnie dzieli się także ważnymi wydarzeniami z życia prywatnego. Niedawno przekazał, że na świat przyszedł kolejny jego wnuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Zbigniew Boniek wchodzi w nową branżę

Teraz Boniek znów dał o sobie znać. Nie chodzi tym razem o jego życie prywatne, lecz zawodowe. Okazało się, że były prezes PZPN wszedł w branżę nieruchomości. "Szukasz mieszkania w Łodzi z nutą Widzewskiej historii? Mazowiecka 69 - projekt, w którym Zbigniew Boniek łączy siły z Władkiem Puchalskim, to idealne miejsce dla prawdziwych fanów! Specjalne rabaty dla Widzewiaków" - czytamy na profilu firmy Mazowiecka 69. Boniek krótko zareagował na wpis. "Zapraszamy" - napisał.

Mazowiecka 69 to nowa inwestycja w Łodzi. W ofercie ma 19 mieszkań o powierzchni od 33 do 60 metrów kwadratowych. I położona jest w bardzo przyjemnej okolicy. "To miejsce spokojne i ciche w dzielnicy Widzew. Idealne dla osób, które pragną uciec od zgiełku miasta, pozostając jednocześnie blisko centrum. W okolicy przeważają niskie budynki wielorodzinne. Całość otoczona jest zielenią i terenami rekreacyjnymi, co zapewnia doskonałe warunki bytowe zarówno dla rodzin, jak i singli oraz osób w każdym wieku" - czytamy na stronie firmy. Termin odbioru lokali zaplanowany jest na marzec przyszłego roku.

Boniek aktualnie przebywa w Londynie, o czym informował w rozmowie z Romanem Kołtonie. Planuje powrót na mecz reprezentacji Polski z Estonią w barażach o udział w mistrzostwach Europy, który odbędzie się 21 marca.