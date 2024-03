To musiało się tak skończyć. 17-letni wicemistrz świata rozsierdził rywala [WIDEO]

Luke Littler to 17-letni zawodnik, który gra w darta. O Angliku zrobiło się głośno, kiedy na początku stycznia, w wieku 16 lat, został najmłodszym finalistą darterskich mistrzostw świata w historii. W finale tego turnieju zmierzył się ze starszym od siebie o 12 lat Lukem Humpshiresem, w którym po 11 setach musiał uznać jego wyższość. Ostatecznie przegrał 7:4.

Zobacz wideo Czy fenomenalny nastolatek naprawdę ma 16 lat? "Były skargi na niego"

W dniach 8-10 marca Littler wziął udział w Belgian Darts Open 2024, gdzie spisał się znakomicie. 17-latek dotarł aż do finału tego turnieju. W decydującej rywalizacji spotkał się ze swoim rodakiem Robem Crossem i po emocjonujących 15 setach sięgnął po tytuł, pokonując 33-latka 8:7.

Droga genialnego nastolatka do finału tego wydarzenia wyglądała niemal jak bajka. W pierwszej rundzie pokonał Portugalczyka Jose Oliveirę de Sousę 6:5. W kolejnych rundach Littler zwyciężył z Krzysztofem Ratajskim 6:3, Australijczykiem Damonem Hettą 6:3, w ćwierćfinale był lepszy od Holendra Jermaine Wattimena 6:2, a w półfinale zwyciężył nad Niemcem Ricardo Pietreczko 7:3.

Ricardo Pietreczko zarzucił utalentowanemu nastolatkowi arogancję

Wynik półfinałowego starcia zszedł jednak na drugi plan, a wszystko przez zachowanie Anglika w trakcie pojedynku, które rozzłościło jego przeciwnika. - Pietreczko po półfinałowej porażce zarzucił mu arogancję - czytamy na niemieckim portalu "Bild". Serwis nie podał konkretnie, o jakie wyczyny 17-latka chodzi.

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać konfrontację słowną między Littlerem i Pietreczko. Do zdarzenia doszło podczas uścisku dłoń. Nie był to jednak koniec uszczypliwości ze strony Niemca. 29-latek za pośrednictwem X uderzył w Anglika. - Naprawdę doceniam, że w tak młodym wieku potrafi tak dobrze grać. Mam jednak nadzieję, że arogancja go ukarze - napisał Ricardo Pietreczko na Instagramie, po czym usunął wpis.

Littler na łamach "Sky Sports" odpowiedział Niemcowi. - Nie mam pojęcia, co zrobiłem źle - wyznał, cytowany przez "Bild".