- To naturalne, że pomysł połączenia sportów klasycznych i cybernetycznych narodził się w Rosji. Nasz kraj był i pozostaje jedną z przodujących potęg sportowych na świecie, kolebką wielkich sportowców, zwycięstw i rekordów. Zawsze opowiadaliśmy się za promocją sportu i jego wysokich wartości - mówił kilka tygodni temu Władimir Putin podczas uroczystego otwarcia rosyjskich Igrzysk Przyszłości. Jest to kolejna propaganda, którą oprawca chce mydlić oczy reszcie świata. Za putninowskim terrorem opowiadają się niektórzy rosyjscy sportowcy. Do tego grona należy zaliczyć Wieronikę Stiepanową.

23-letnia Rosjanka to złota medalistka olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w biegach narciarskich. Tomasz Sikora na profilu X przekazał, jak Stiepanowa zareagowała na jedno z ostatnich, karygodnych przemówień prezydenta Rosji. Najprawdopodobniej chodzi o wystąpienie, podczas którego Putin mówił, że "Rosja jest krajem rządzonym przez Boga". To tylko niektóre niedorzeczne słowa, jakie padają z ust 71-latka.

Mimo to Stiepanowej podobało się wystąpienie swojego prezydenta. "Dzisiaj widziałam i słyszałam silnego prezydenta w zwycięskim kraju" - powiedziała 23-latka cytowana przez Tomasza Sikorę. Na jej słowa błyskawicznie zareagowali reprezentanci Szwecji, których oburzyła wypowiedź biegaczki narciarskiej z Rosji.

"Nie da się tego zrozumieć. Nie wiem, jak została wychowana ani jakie wzorce wyniosła z domu, na pewno nie jest to nic, za czym się opowiadam" - przyznała wprost Frida Karlsson. Ostatnio Szwedka z czasem z czasem 2:20:20.3 wygrała w Oslo bieg na 50 km techniką klasyczną, który jest zaliczany do Pucharu Świata. Do słów Wieroniki Stiepanowej odniósł się także szwedzki biegacz narciarski Jens Burman. Jego reakcja była nieco ostrzejsza. "Właściwie to tylko dowód na to, że albo ma niskie IQ, albo jest zmuszana. To są dwie opcje. Nie może to być nic innego" - powiedział 29-latek.

Trudno dziwić się frustracji szwedzkich zawodników, z którymi zapewne zgadza się wielu innych narciarzy i narciarek.