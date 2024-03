Hiszpanie znów piszą o Lewandowskiej. Odtrąbili pełen sukces

Nie tylko Robert Lewandowski wzbudza zainteresowanie w Hiszpanii. Sporo uwagi media poświęcają też jego żonie, Annie. Polka szybko zaaklimatyzowała się w nowym kraju i zaczęła prężnie rozwijać biznesy na Półwyspie Iberyjskim. "Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a moja ekipa zawsze śmieje się, że jestem taką aktywną osobą" - mówiła w jednym z wywiadów. Za kilka dni zorganizuje też wyjątkowy event, który wzbudził ogromne poruszenie i okazał się pełnym sukcesem.

Anna Lewandowska zorganizuje "zdrowy weekend" w Barcelonie. Hiszpanie już pieją z zachwytu. Murowany sukces

O wszystkim poinformowali dziennikarze "Mundo Deportivo". W dniach 14-17 marca Lewandowska zorganizuje "zdrowy weekend" w Barcelonie. Wydarzenie obiło się szerokim echem w Hiszpanii i przyciągnęło zdecydowanie większą liczbę zainteresowanych, aniżeli się spodziewano.

Świadczy o tym fakt, że bilety bardzo szybko zostały wyprzedane, choć wcale nie należały do najtańszych. Dziennikarze donosili, że za udział w evencie trzeba zapłacić 600 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 2500 złotych.

"Wydarzenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez lokalnych mieszkańców. Było to wręcz spektakularne przyjęcie. Bizneswoman została zmuszona do wywieszenia tabliczki 'bilety wyprzedane'" - czytamy.

Czego uczestnicy będą mogli doświadczyć w ramach eventu organizowanego przez Lewandowską? Odbędą pięć sesji treningowych u boku żony kapitana reprezentacji Polski. Dodatkowo wezmą udział w dwóch wycieczkach, podczas których przewodnicy będą opowiadać o katalońskiej kulturze. Dostępne będą dla nich również warsztaty zdrowego gotowania czy kurs bachaty - ulubionego tańca popularnej trenerki fitness.

Lewandowska coraz bardziej angażuje się w pomoc Hiszpanom

To nie pierwszy raz, kiedy Lewandowska zachęca Hiszpanów do zdrowego trybu życia. W zeszłym roku zorganizowała kursy bachaty na świeżym powietrzu. Ta akcja również cieszyła się sporym zainteresowaniem. Co więcej, 35-latka gościła w kilku lokalnych programach, w których starała się promować zdrowe odżywianie i aktywny styl życia. - Cieszę się, że ludzie tutaj w Hiszpanii interesują się moimi projektami, moją pracą, tym, jak promuję aktywność fizyczną - podkreślała.

Oprócz rozwijania biznesów celebrytka skupia się też na wychowaniu dwóch córek oraz wspieraniu męża w karierze zawodowej. Ostatnie dni nie są dla niego najlepsze. Notuje kolejne bezbarwne występy i ma trudność w kreowaniu groźnych akcji.

Pojawiły się nawet informacje, że po sezonie piłkarz odejdzie z Barcelony. "Lewandowski jest pierwszy (do wymiany - red.), bo jest żywym obrazem zawodnika, który przeżywa ostatnie lata swojej kariery i trzeba zdecydować, czy to jego ostatnie miesiące w elitarnej piłce" - pisał kataloński "Sport".