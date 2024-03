Prawda o małżeństwie Kubackich wyszła na jaw. Od tego się zaczęło!

Dawid i Marta Kubaccy są małżeństwem od maja 2019 roku. W marcu zeszłego roku zakochani przeżywali bardzo trudny okres. Wszystko przez nagłą chorobę żony polskiego skoczka, która walczyła o życie. "Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - pisał wówczas Dawid Kubacki. Na szczęście 33-latka wróciła do zdrowia, dzięki czemu w spokoju może śledzić występy męża.

Jak poznali się Dawid i Marta Kubaccy? "Oboje tam studiowaliśmy"

Jak jednak wyglądały początki relacji jednej z najpopularniejszych par polskiego sportu? Gdzie Dawid i Marta mieli okazję zamienić pierwsze słowo? Okazuje się, że połączyła ich wspólna ścieżka edukacji.

- Poznaliśmy się na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Oboje tam studiowaliśmy. Zresztą ten sam kierunek - wychowanie fizyczne. To była wiosna. Spotkaliśmy się, kiedy Dawid przyjechał w końcu na zajęcia po sezonie. Zaiskrzyło między nami. Bardzo często przyjeżdżałam też do Zakopanego - mówiła Kubacka w 2020 roku w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Rok przed ślubem Dawid Kubacki oświadczył się partnerce podczas egzotycznych wakacji w Egipcie. Narzeczona polskiego skoczka pochwaliła się tym wyjątkowym momentem w mediach społecznościowych, dodając zabawny opis. "Miał sprzedać za wielbłąda, ale nie wyszło" - napisała.

Małżeństwo doczekało się dwóch córek - Zuzanny urodzonej w 2020 roku oraz Mai, która przyszła na świat na początku zeszłego roku. - Byłem chwilę w domu, żeby się zobaczyć z dzieciakami. Są zaopiekowane. Tym się też rodzina zajęła. Moje siostry i rodzice. Od strony Marty wujkowie, którzy są tam blisko na miejscu, rotują się i z tymi dzieciakami są na okrągło. Kiedy kuzyni, czyli dzieci sióstr, przychodzą, to jest jeden harmider w domu, one się bawią, są zajęte, stąd też starsza córka nie ma czasu, żeby zauważyć, że rodziców nie ma - opowiadał Kubacki w 2023 roku o okresie narodzin drugiego dziecka.

Obecnie 34-latek przebywa w Trondheim, gdzie spróbuje zrehabilitować się po fatalnym występie w Oslo. Tam w obu konkursach nie udało mu się wejść nawet do najlepszej trzydziestki. Konkurs indywidualny mężczyzn rozpocznie się we wtorek o godzinie 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.