Nitras złożył jasną deklarację ws. IO. Radykalna zmiana stanowiska [WIDEO]

Sławomir Nitras objął funkcję ministra sportu i turystyki w grudniu 2023 roku. Od tego czasu zapowiedział wiele nowych projektów, jak zmiany na lekcjach WF-u, których celem będzie poprawna sprawności dzieci i młodzieży czy budowa tysiąca orlików. Na początku tego roku polityk został zapytany o plany dotyczące organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. We wrześniu o takiej możliwości informował prezydent Andrzej Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

- Jak przyjdzie czas, że stwierdzimy, iż jesteśmy gotowi, to złożymy ofertę, bo tak to się robi, trzeba wziąć udział w konkursie z innymi krajami. Dziś nie jesteśmy na to gotowi. (...) Ogłoszenie tego przez prezydenta było stawianiem wozu przed koniem - mówił wprost minister na antenie Radia Zet.

Sławomir Nitras mówi o igrzyskach olimpijskich w Polsce. "Absolutnie możliwe"

W poniedziałkowy wieczór Nitras był gościem "Kanału Sportowego". W trakcie rozmowy znów poruszono temat organizacji imprezy czterolecia. - Mnie się ta idea bardzo podoba. Polska potrzebuje poważnych inwestycji infrastrukturalnych. Budowanie pewnej idei modernizacyjnej, pewnego skoku cywilizacyjnego, to jest projekt, pod którym ludzie mogą się podpisać - powiedział dość zaskakująco polityk.

Był nieco bardziej łagodny w ocenach niż jeszcze w rozmowie z Radiem Zet i złożył jasną deklarację. Postawił jednak warunek. - Biorąc pod uwagę bazę, również lotniska, drogi i infrastrukturę sportową, jakimi dysponujemy, dla nas przygotowanie igrzysk w perspektywie 12 lat, bo o takiej perspektywie mówimy, jest absolutnie możliwe, ale do tego musi być zbudowana strategia - zaznaczył dosadnie.

Podkreślił, że być może zdecyduje się na organizację igrzysk, ale na własnych, przemyślanych warunkach. Jego zdaniem poprzedni rząd jedynie rzucił pomysł, ale nikt nie wykonał żadnej pracy w tej sprawie. - Ja mam inną propozycję. Ja chce przygotować strategię rozwoju sportu w Polsce i też będzie łatwiej decydować o tym, jak realizować inwestycje. Plan do 2036 byłby świetną perspektywą - zakończył.

Prowadzący wybuchnęli śmiechem. Tak Nitras chce pomóc reprezentacji Polski

Nitras złożył też deklarację w sprawie innych imprez sportowych, która rozbawiła prowadzących. - Dzisiaj my jesteśmy w stanie zorganizować wszystkie mistrzostwa świata w każdej najbardziej wymagającej dyscyplinie, bo taką mamy infrastrukturę, może poza MŚ w hokeju na lodzie - mówił. I właśnie na te słowa dość wymownie zareagowali Mateusz Borek i Tomasz Smokowski.

Ich zdaniem Polska nie ma odpowiednich stadionów, by zorganizować m.in. mundial w piłce nożnej. Po chwili zażartowali, że może jednak to nie byłby taki zły pomysł. W końcu Biało-Czerwoni z racji bycia gospodarzem mieliby pewne miejsce na MŚ. - Już wiem, jaki Pan ma pomysł, żeby Polska zagrała - śmiał się Borek. - Mistrzostwa Europy trzeba najpierw zrobić, żeby Polska zagrała - odpowiedział dosadnie Nitras, po czym wrócił do meritum.

- Chce odczarować pewną rzeczywistość. Przecież to nie jest tak, że w momencie, kiedy przyznaje się decyzję o organizacji jakiejś imprezy, to jakiś kraj jest w stu procentach gotowy - dodawał.