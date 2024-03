Polski mistrz świata chce bić Rzeźniczaka. "Dawać mi go do wyjaśnienia"

"Kotwica wskazała w piśmie datowanym na 9 stycznia 2024 r., że Rzeźniczak w sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności), a także w sposób rażący naruszył postanowienia kontraktu" - przekazała Kotwica Kołobrzeg na początku roku. II-ligowy klub rozstał się z Jakubem Rzeźniczakiem, który w tamtym czasie kontrowersyjnie wypowiadał się nt. relacji z córką z byłego związku.

Polski mistrz świata dowiedział się o planach Rzeźniczaka. Od razu chce wejść z nim do klatki

Obecnie 37-latek jest poza składem Kotwicy, jednak będzie domagał się swoich praw przed komisją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Być może Rzeźniczak finalnie zawiesi buty na kołku. Ostatnio portal Meczyki.pl przekazał, że dziewięciokrotny reprezentant Polski zamierza dołączyć do świata freak-fightów, a konkretnie do federacji Clout MMA. Co więcej, według wymienionego źródła pierwszym rywalem Jakuba Rzeźniczaka miałby zostać... Marcin Najman.

Do tej pory sam piłkarz nie odniósł się do tych plotek. Za to informacje o jego zamiarach zobaczył Jakub Krzewina. Mistrz świata w sztafecie 4x400 metrów z 2018 roku od razu zadeklarował, że jeśli Rzeźniczak faktycznie wejdzie do klatki, to będzie chciał się z nim zmierzyć. "Dawać mi go do wyjaśnienia" - napisał Krzewina w mediach społecznościowych. Jego słowa spotkały się ze zdecydowaną reakcją fanów. "Rzeźniczak - Krzewina, to byłby sztos! Clout MMA, przemyślcie to" - pisali w komentarzach.

Czwarta gala Clout MMA odbyła się w sobotę 9 marca. W walce wieczoru Marta Linkiewicz pokonała Lexy Chaplin. W 51 sekund z Jackiem Murańskim przegrał wspomniany Marcin Najman, który jest jedną z gwiazd organizacji. Niewykluczone, że na piątej gali to Jakub Rzeźniczak będzie rywalem "cesarza polskich freak-fightów".

