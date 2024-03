Boniek nie odpuszcza. Zaczepił Najmana po walce. Króciutko

Zbigniew Boniek i Marcin Najman często zaczepiają się w mediach społecznościowych. W grudniu padł pomysł, aby "konflikt" rozwiązać za pomocą pojedynku. Chodziło o... żużlowe starcie. Wszakże zarówno jeden, jak i drugi pochodzą z miast słynących ze Speedwaya. Przypomnijmy, że Najman to częstochowianin, a Boniek urodził się w Bydgoszczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pan Pawłowski ujawnił kulisy freak fightów, wyjaśnił fenomen wrestlingu i skomentował rozstanie z Fame MMA

Boniek uszczypnął Najmana. Kolejna odsłona starcia

Zanim jednak potencjalne zmagania sportowe Bońka i Najmana, ten drugi po raz kolejny wszedł do klatki. Podczas gali Clout MMA 4 zmierzył się z Jackiem Murańskim. Walka była od dawna wyczekiwanym pojedynkiem w świecie polskich freak fightów.

Emocje pomiędzy obydwoma zawodnikami rosły z dnia na dzień, a w środę podczas programu Clout MMA w ruch poszły plastikowe butelki, a nawet stoliki i część kanapy. Okazało się jednak, że w oktagonie takiej rywalizacji już nie było.

- Jak to zwykle bywa - na przechwałkach się skończyło. Choć trzeba odnotować, że to Najman pierwszy ruszył do ataku. - Ależ to są potężne bomby - zachwycali się komentatorzy. Murański te ciosy jednak przetrwał. W końcu sam trafił - co prawda nasadą dłoni, ale akurat w tej walce to nie było zabronione - i powalił Najmana - relacjonował dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Internet po zakończonym pojedynku jeszcze długo komentował to, co stało się w oktagonie. Nie brakowało szyderczych komentarzy skierowanych pod adresem Najmana.

W niedzielę głos zabrał także Zbigniew Boniek. - Co tam się stało wczoraj? - zagadnął zawodnika freak fightów. Najman niedługo potem odpowiedział. - Kontuzja oczodołu Szefie.Cios nie był mocny, ale w małych rękawicach takie rzeczy się zdążają. Będę wiedział w ciągu dwóch godzin czy konieczna będzie operacja. Także dam znać - napisał (pisownia oryginalna - red.). Tę informację Boniek skwitował krótko. - Tak myślałem, że jakaś kontuzja. W innym przypadku byś go zniszczył.

Śmiało można przypuszczać, że utarczka słowna pomiędzy Zbigniewem Bońkiem a Marcinem Najmanem będzie miała swoje kolejne odcinki. Obaj panowie słyną z tego, że nie gryzą się w język i mówią to, co myślą.