Kontrowersyjna walka Marianny Schreiber z "Gohą Magical" miała być jednym z największych wydarzeń na sobotniej gali Clout MMA 4. Obecnie nie wiadomo jednak, czy pojedynek dojdzie do skutku, ponieważ matka patologicznego streamera Daniela Magicala w Dzień Kobiet została zatrzymana przez policję. "Z wiadomych przyczyn walka się nie odbędzie. Nie wnikam i nie będę wnikała w szczegóły tej sprawy, bo jest ona całkowicie poza mną [...] Co będzie jutro - nie wiem." - pisała kilka godzin temu Schreiber o swojej rywalce.

Schreiber odpowiedziała na wpis męża. Ostro

Niewątpliwie ostatnie tygodnie są trudne na Marianny Schreiber. Wszystko przez to, że jej mąż za pośrednictwem mediów ogłosił plany rozstania się z influencerką. - Podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber pod koniec lutego. Następnie zawodniczka Clout MMA przyznała, że o planach męża nie dowiedziała się osobiście, tylko z mediów.

Można przypuszczać, że aktualnie ich relacje nie są najlepsze, o czym świadczyć może ostatnia aktywność Marianny Schreiber w mediach społecznościowych. 8 marca w piątkowe popołudnie polityk PiS-u złożył kobietom życzenia z okazji ich święta. "Wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Uśmiechu, zdrowia, spełnienia marzeń i samych sukcesów. PS. Bydgoska Prawica kobietami stoi" - napisał polityk na portalu X, dodając zdjęcie "Bydgoskiej Prawicy".

Na wpis jeszcze aktualnego męża odpowiedziała 31-latka. - zwolnij PRowca" - wypaliła w komentarzu Marianna Schreiber. Po kilkunastu minutach jej wpis został usunięty, jednak w internecie nic nie ginie. Jak widać, teraz to influencerka postanowiła wykorzystać media, aby dopiec Łukaszowi Schreiberowi.

Dlaczego ich małżeństwo przechodzi wielki kryzys? - Nasze drogi gdzieś tam się rozchodziły. Te opinie ludzi na nasz temat, to pisanie do mojego męża, że "twoja żona to i tamto". Myślę, że mój mąż tego po prostu nie dał rady udźwignąć. A druga sprawa to też ta w cudzysłowie poprawność polityczna jest najbardziej taka druzgocąca w tym wszystkim, bo tak naprawdę co ja złego zrobiłam? Walczę we freakach, w których zaraz będzie walczył Tomek Adamek, w których są mistrzowie olimpijscy, piłkarze - tłumaczyła ostatnio 31-latka.