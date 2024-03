Nagły zwrot ws. walki Schreiber w Clout MMA. Rywalka zatrzymana przez policję [WIDEO]

Wielkimi krokami zbliża się gala Clout MMA 4, zaplanowana na sobotę 9 marca. Podczas niej miało dojść do bardzo głośnego pojedynku pomiędzy Małgorzatą "Gohą Magical" Zwierzyńską a Marianną Schreiber. Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Błachowicza zabrał nas na trening. „Lepiej nie trenujcie bez śniadania"

Potężne zamieszanie przed Clout MMA 4. "Goha Magical" zatrzymana przez policję

W piątek 8 marca odbyła się ceremonia ważenia, która przebiegła bez zakłóceń. Po niej zaczęły napływać bardzo zaskakujące informacje dotyczącej Zwierzyńskiej. "Goha Magical została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Areny (tam odbędzie się sobotnia gala - red.)" - przekazał na Twitterze dziennikarz Michał Cichy. Nie wiadomo, jaki był powód zatrzymania.

Do sprawy odniósł się również Mateusz Sobiecki, rzecznik prasowy federacji Clout MMA. "Niepokojące informacje ws. Gosi Magical. Będziemy Was informować na bieżąco, co z jej walką na Clout MMA 4" - napisał w mediach społecznościowych.

Na razie nie wiadomo, jaki był powód zatrzymania Zwierzyńskiej. Nie zapadła również decyzja co do jej sobotniej walki ze Schreiber. W tych okolicznościach znalezienie ewentualnego zastępstwa byłoby bardzo wymagającym zadaniem.

Dla "Gohy Magical" miała być to druga walka w federacji Clout MMA, w październiku zeszłego roku pokonała Nikolę Bielę. Schreiber również ma za sobą jedną walkę w tej organizacji, w grudniu 2023 r. wygrała z Moniką Laskowską.

Karta walk Clout MMA 4: