Loren Richardson przeżył chwile grozy, gdy właściciel terenu nagle sięgnął po broń [WIDEO]

Z danych opublikowanych przez portal money.pl wynika, że w 2010 roku prawie 32 proc. gospodarstw domowych w USA było w posiadaniu broni palnej. Nie od dziś wiadomo, że strzelaniny są wielkim problemem Stanów Zjednoczonych, gdzie z tego powodu ginie mnóstwo ludzi. Do kolejnej tragedii mogło dojść w Big Cottonwood Canyon w Stanie Utah.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Znany snowboardzista mógł stracić życie. Trafił na groźnego mieszkańca ze strzelbą

Właśnie do tego regionu Stanów Zjednoczonych wraz ze znajomymi wybrał się Loren Richardson. Snowboardzista wynajął domek w pobliżu posiadłości jednego z mieszkańców, który najwyraźniej nie był zbyt przychylnie nastawiony do turystów. W mediach społecznościowych sportowca pojawił się filmik, na którym widać, jak podczas jednego z przejazdów na desce agresywny mężczyzna ze strzelbą w ręku grozi Richardsonowi, każąc mu opuścić jego teren.

- Zrób to jeszcze raz, a twoje ciało będzie pełne dziur! - krzyczał wściekły mieszkaniec Big Cottonwood Canyon, który z bronią w ręku popychał przerażonego snowboardzistę. Ten próbował załagodzić konflikt, przepraszając za nieświadome wtargnięcie na teren mężczyzny. - Mam pełne prawo chronić swoją własność prywatną! - dodawał agresor, który na szczęście nie użył strzelby.

Kiedy Loren Richardson odszedł kilkadziesiąt metrów od sfrustrowanego mieszkańca, dołączył do kolegów i podzielił się refleksjami nt. tego, co wydarzyło się przed chwilą. - Jesteśmy tu, żeby dobrze się bawić. Mam nadzieję, że nikt nie zginie na snowboardzie, bo ktoś do niego strzela. To jest niesamowite. Nadal nie mogę uwierzyć, że to w ogóle się wydarzyło - mówił rozdygotany Richardson.

Co ciekawe, na film zareagował nawet burmistrz miasta, Dana Knoppa. Okazuje się z posesji, w której przebywała grupa, nie ma innego wyjścia niż przedostanie się przez cudzy teren - Rozumiemy, że mają (turyści - red.) znaki zakazu wstępu, ale niedopuszczalne jest, aby ktoś stał z bronią i im groził - tłumaczył Knopp. Filmik z niecodziennej sytuacji w mediach społecznościowych obejrzało kilkaset tysięcy internautów.